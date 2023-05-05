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“中国智造”展现创新实力

海外网  武慧敏
2023年05月05日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在安徽芜湖市繁昌经开区孚祯智能化生产线，智能机械臂进行新能源汽车自动变速器壳体压装作业。
　　杨 华摄（人民视觉）

　　北京亦庄的小米智能工厂，能实现全程自动化生产；阿里巴巴支持基于消费者需求的“端到端”按需生产，助力小企业在服装等市场增强竞争力……通过数字技术赋能，推动传统产业转型升级，发挥制造业高质量发展优势，有助于推动更多“中国制造”蝶变为“中国智造”。

　　

　　“数字工厂”广泛运用

　　美的集团洗衣机事业部无锡工厂里，前一天的订单根据交付周期自动完成排产。不同型号的产品，通过工业互联网制造执行系统，被分配到生产线上完成组装；走进成都菲斯特科技有限公司总装车间，机械手臂辗转腾挪，一张张大尺寸激光显示光学屏完成贴合工序，进入包装、出库等后续流程……一个个热气腾腾的生产场景勾画出“中国智造”的未来。

　　为适应市场需求，提高生产效率，不少制造企业主动拥抱数字化转型。连入5G专网的自动导引运输车，满载生产物料灵活穿梭；电子屏幕实时显示车间运行情况，让关键设备可视化……在位于福建南安的九牧5G智能马桶工厂，充满未来感的数字化生产场景已成为现实。

　　在广东中山辰元纺织科技有限公司无人仓库里，自动导引运输车在仓库和车间穿梭，通过地面上一个个二维码，数十辆小车直接从云端系统接收指令，承担起原料入库、车间原料配送、生产成品出仓等运输工作。辰元科技通过5G数字工厂建设，在云端建起“数字工厂”，信息一体化应用覆盖供应商、采购、研发、生产、仓储和销售的各个环节。

　　业内人士认为，中国工业互联网发展进入快车道，制造业数字化转型持续深化。制造业的数字化转型有助于加速“中国制造”向“中国智造”转型，是加快制造业高质量发展的重要抓手。

　　国家发展改革委国际合作中心副主任付保宗认为，伴随经济水平持续提高，市场需求层次不断升级，中高端、品质化、多样化产品需求增多，以创新引领制造业向高端领域迈进成为必然选择。

　　带来更多发展机遇

　　顶层设计持续完善，为“中国智造”提供政策支持。今年政府工作报告提出，加快建设现代化产业体系，加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。工信部副部长徐晓兰近日表示，工信部加快推进制造业技术创新体系的建设和完善，集中资源加快补短板锻长板。同时，加快促进产业生态协同发展，强化中小企业在产业链供应链上的配套能力。

　　各地积极跟进，围绕加快传统产业改造升级、推动制造业高质量发展，多措并举，各有高招。“打造省级数字化转型典型示范项目”“建设数字化改造区域样板”“全省制造业数字化转型工作进入全国前列”……“数字化”成为各地今年相关政策文件的高频词汇。如《中山市推进制造业数字化智能化转型发展若干政策措施》实施以来，鼓励数字化智能化示范工厂和车间建设，推动制造业企业智能化转型；山东省德州市把数字经济作为转型发展的关键增量，打造了一批数字经济园区、工业互联网园区，培育一批本地特色平台及智能工厂、数字车间。

　　在多方合力下，数字化转型将给中国制造业带来更多发展机遇。中国工业互联网研究院总工程师张晓彤表示，工业互联网与新一代信息技术的同频共振，正拓展出融合创新的广阔前景，推动更多行业实现高质量发展。

(责编：袁勃、胡永秋)
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