本报记者 顾 春

杭温铁路仙居站项目现场，建设者正在抓紧施工。

陈月明摄（影像中国）

支持民营经济发展是党中央的一贯方针。习近平总书记强调，要激发民间资本投资活力，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程、重点产业链供应链项目建设，为构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。

为进一步做好支持民营经济发展工作，人民日报总编室、人民网“领导留言板”联合推出“助力民营经济健康发展、高质量发展”留言征集活动。近日，记者独家专访国家发展改革委投资司负责同志，就如何优化民营企业发展环境、切实解决企业实际困难等问题进行解答。

民营企业和民营企业家是我们自己人。破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，给自己人更加广阔的舞台，让他们放开手脚，轻装上阵，专心致志搞发展，中国经济将更具活力。

——编 者

日前，在杭温铁路（杭州至温州高速铁路）站前3标磐安项目现场，工人们正在组装轨排，安装混凝土轨枕。自杭温铁路一期工程无砟轨道进入全面施工阶段，每日600多名员工奋战，30余套大型设备投入，目前已完成超50公里路段。

杭温铁路是国家发改委社会资本投资示范项目。2018年6月，浙江省政府与百盛联合集团签署杭温铁路国家混合所有制改革试点协议，这是民间资本投身重大项目建设的又一突破之举。

2018年10月，由社会资本方出资51%，浙江省、国铁集团、温州市、金华市、台州市出资49%，成立百盛联合杭温铁路有限公司（以下简称“百盛杭温公司”），负责杭温铁路一期工程义乌至温州段建设。

对百盛杭温公司来说，这是一次全新的发展机遇，但也挑战重重。作为改革试点，民企在铁路项目建设中的作用如何凸显？除了出资外，如何探索创新管理机制？记者进行了走访。

30年运营期间，让民企先赚到钱

细雨中，杭温铁路站房部分正在如火如荼地施工。磐安站、仙居站、楠溪江站等车站的站台及雨棚已初现雏形。负责工程建设的百盛杭温公司副总经理李久友透露，杭温铁路一期工程5月开始铺轨，预计今年可以完成全线铺轨工作。

杭温铁路建成后，沿线的仙居、磐安、东阳、浦江等地将迈入高铁时代，温州也将实现一小时通达杭州。

“我们通过招投标，拿到杭温铁路建设项目。”百盛杭温公司副总经理叶自力介绍，铁路项目不仅投资大，而且周期长、收益慢，对民营企业来说，压力不小。

虽是压力，更是机遇。承接重大基建项目，是百盛联合集团寻找的一个发展契机。“民企参与铁路建设，机遇难得。做得好了，对我们在基建领域打响品牌、增强市场竞争力，有着重要意义。”叶自力介绍，为此，百盛联合集团优化公司业务结构，不仅去房地产化，其他业务也以中短期为主。

预计明年，杭温铁路一期工程将建成通车。与此同时，以百盛联合集团为代表的社会资本也将迎来收益期。据悉，杭温铁路一期工程采用“建设—拥有—运营—移交”（BOOT）模式运作，合作期为34年，包括建设期4年、运营期30年。运营期满后，项目将移交给政府。

“30年运营期间，政府将收益全部让渡给民企，让民企先赚到钱。”叶自力介绍，杭温铁路运营期间，政府与社会资本方风险共担，比如，实际开行对数没有达到预期，政府会给予一定的可行性缺口补助。

“杭温铁路采用的BOOT模式是很新的做法，它与‘建设—运营—移交’（BOT）的最大差别在于所有权。在30年运营期中，所有权归民企控股的项目公司所有，到期后再转交政府。这种模式对民企有几大好处：有较长经营周期回收投资，在融资上更有利；可能回报利率并不高，但政府的补偿协议让回报率可以相对固定。”浙江大学公共政策研究院教授蔡宁分析，“民营企业的加入，让原本因财政预算不足而往后排期的项目得以提前上马。政府前期建设投资减少，项目启动加快。此外，释放更多经营活力。目前来看，杭温铁路建设效率高，推进速度很快。”

“政府的支持，保障了企业的基本收益面。”叶自力认为，这体现了对民营企业的诚意和信心。另一方面，公司相关负责人也提出，同样是投资国家重大项目，希望民营企业可以享受和央企同样的低利率融资条件。

高效服务，推进项目进度

“主动性特强！”中铁十一局集团杭温铁路站前1标项目部党工委书记肖海涛和铁路建设打了20多年“交道”，说起合作方百盛杭温公司，他竖起大拇指，“服务保障高效，不少工作推进都加快了进度。”

肖海涛举例，在他所在的项目上，有10条超高压电力线路需要迁改。“这个工作量特别大。”肖海涛回忆，不仅要得到省电力公司的批准，还涉及高速、国道、铁路等多处重要位置的跨越，要跟这些部门一一沟通。此外，迁改会影响企业和居民用电，如何协调也是问题。

肖海涛介绍，百盛杭温公司通过与省发改委铁路专班、省发规院、中国铁路上海局集团公司杭温工程建设指挥部及地方铁办联动，多次召开专项研讨会，有效推动迁改方案快速进入公示阶段。

“在迁改方案公示的时候，建设项目部反映部分群众有意见。得知后，我们赶到国网浙江省电力公司，面对面深入沟通，对方案进行了优化。”百盛杭温公司公共事务部副部长王积慧说，“我们为项目提供‘保姆式服务’，哪里有需求，哪里就有我们的身影。”

“保姆式服务”让项目推进迅速，仅1年多时间，杭温铁路一期工程22条超高压线迁改全部完成，比预期时间提前大半年。

电力线路迁改、原设计的弃砟场路窄且扰民……面对难题，百盛杭温公司派出30多名员工走进工地，实地调研、梳理、解决各路段遇到的问题。

推动项目有行动，解决问题有决心。百盛杭温公司共梳理出93项建设中遇到的共性问题，并于2020年底基本清零。

设立激励机制，提高工程质量

“这是公司参与建设的第一条铁路，我们希望通过创新，打造铁路混改标杆项目！”百盛杭温公司总经理陈克望说。

百盛杭温公司下了一个重要的决定：争创全国首个全线鲁班奖铁路项目。

“以往申报鲁班奖多为单体工程申报，铁路属于线性工程，杭温铁路全线创建是‘第一个吃螃蟹’。”中国铁路上海局集团公司杭温工程建设指挥部副指挥陈振光说，他从事40多年铁路建设工作，全线创建鲁班奖还是头次遇到。

得知百盛杭温公司的决心后，陈振光找中建协进行沟通，这个想法得到中建协支持。“线性工程越来越多，鲁班奖在相关领域还处于空白。中建协不仅对线性工程创建标准进行了完善，还会定期到现场，把关各阶段的工程质量。”陈振光说。

为激励各参建单位积极推进全线创建鲁班奖工作，提升工程质量，2021年8月，百盛杭温公司印发《杭温铁路一期工程全线创建鲁班奖方案》，对建设管理、创新科技、争创奖项等内容做出详细计划，并列明了奖励标准。

“创建工作在推进，我们有信心。”李久友介绍，目前，杭温铁路一期工程已完成建设的所有桥梁、隧道、路基，其安全、质量、科技、管理、环保等技术指标，全面对标鲁班奖进行建设管理。

本期统筹：蒋雪婕

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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