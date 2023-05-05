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“做强特色产业，日子更有奔头”（帮扶县驻村手记）

本报记者  张  驰  周舒艺
2023年05月05日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　河北省滦平县金沟屯镇下营子村，56岁的村民王瑞珍正在梯田上忙着栽种苹果树。

　　“过段时间还要种百日草等中药苗，等到这些中药苗都开了花，景色可美啦！”扶正树苗，填土、踩实，王瑞珍边擦汗边说，“以前自己种玉米，一年下来赚不到几个钱。现在把承包地流转给了公司，每年收入2000元。闲时在公司打工，每天能挣80元。”

　　王瑞珍所说的公司，是下营子村返乡创业人员孙士河创办的久财农牧开发有限公司。依托当地特色中药材资源，该公司建起了中药材种植基地，王瑞珍等70多名村民就在这里务工。

　　道道梯田里，果树排列整齐。“基地采取果药间作的仿野生种植模式，1500多亩山地上有5万多棵果树，树下种的全是药材。”孙士河介绍，公司去年售卖黄芩40多吨，收入超120万元。

　　在发展种植基地的基础上，该公司还打造了“热河中药花海小镇”景区，修筑梯田、硬化路面，开发中药文化研学、休闲观光、采摘等乡村旅游项目。“夏赏药花秋采摘，去年接待游客6万多人次。”孙士河说，近日举办的第四届花海小镇梨花文化节，人气很旺。

　　梯田旁，是景区的中草药文化体验中心。热水入壶，头道茶汤翠绿，“这是去年制的黄芩茶。”体验中心负责人姜艳介绍，几年前公司引进自动化生产线建起药茶加工厂，生产黄芩茶、黄芪茶等药茶，“每年在6月前后集中采摘中草药的嫩芽制茶，年产茶叶4000至5000斤，年销售额约1000万元。”

　　下营子村党总支书记白桂娟介绍，在“热河中药花海小镇”项目带动下，依靠土地流转租金、基地务工收入、资金入股分红、卖土特产收入，当地村民实现了“一地生四金”，村民人均年收入由2015年前的3000多元增至2022年的1万元以上。2020年底，下营子村实现整村脱贫。

　　采访中，记者遇到了刚卖完豆腐的脱贫户郭悦民。骑着新换的电动三轮车，郭悦民说起村里的变化：“过去村里都是土路，走着别提多费劲了。现在柏油路修到家门口，开车舒服得很，游客来玩也很方便。”

　　“村里文化活动多了，有了文艺队，王瑞珍她们扭秧歌、打快板，还去县里演出呢。”几名村民告诉记者，“村民权少维家评上村里的‘最美家庭’，他老伴拎回一床厚棉被，甭提多开心了！”

　　村里的老支书王宏介绍，近两年，下营子村组织开展慰问退伍军人、农业技能比赛、健步走等活动，参与村民累计1000余人次。

　　村部里，下营子村驻村第一书记左松涛正埋头整理村里特色产业项目资料。“下一步，村里准备建日光温室大棚搞采摘，还要利用闲置房屋打造精品民宿。”左松涛说，“做强特色产业，日子更有奔头。”


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 06 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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