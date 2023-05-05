本报合肥5月4日电 （记者徐靖）“贷款能够及时发放到位，给我们解了燃眉之急。”安徽锦瑞汽车部件有限公司相关负责人房春霞介绍，该公司是一家专业研发制造汽车零部件的高新技术企业，拥有多项发明专利。但企业在研发投入、产线转型的关键时刻，却面临着资金缺口。“这都得益于‘科创合肥’政策的助力。”房春霞说，邮储银行合肥市分行的同志主动上门走访了解情况，仅4天时间就投放了纯信用贷款，帮助企业解决了融资难题。

近年来，合肥市通过加大研发投入、推进制造业转型升级、降低企业融资成本等方式激励科创企业转型发展。2022年全市净增高新技术企业1834户，同比增长40.1%。合肥市相关金融企业积极响应，帮助解决融资难题，为“专精特新”企业量身定制“专新贴”“专精特新贷”等专属金融产品，并创新审批流程，开通绿色审批通道，优先审批、优先放款，保障了科创企业的融资需求。

“未来，我们还将紧密对接科技型企业金融需求，不断优化现有流程，提供更加优质金融服务，助力企业转型升级，以金融活水赋能合肥这片科创沃土。”邮储银行合肥市分行副行长唐徐春说。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 06 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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