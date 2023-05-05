本报北京5月4日电 （记者邱超奕）记者从民航局获悉：“五一”假期（4月29日至5月3日），民航共运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2019年“五一”假期日均数180.7万人次增长4.2%，比2022年“五一”假期日均数31.0万人次增长508.0%。“五一”假期共保障航班80020班，日均16004班，与2019年“五一”假期日均数16010班持平，比2022年“五一”假期日均数4731班增长238.31%。

“五一”假期，民航局每日参加国务院物流保通保畅工作领导小组办公室专题调度会，行业各单位加大热门航线运力投放，充分满足旅客假期出行需求。从热门机场看，北京、上海、广州、重庆、西安等主要旅游客源地和目的地城市机场排名位居前列；从热门航线看，上海—北京、杭州—广州、北京—成都等航线旅客量位居前列；从客座率看，呼和浩特—三亚、济南—西双版纳、合肥—大连等航线客座率排名前列，接近100%。

据介绍，民航局高度重视“五一”假期航空运输保障工作，要求行业各单位高度重视安全运行、严格值班值守、加强信息报告、做好航延处置，坚持“安全第一”不动摇，确保民航行业安全顺畅运行。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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