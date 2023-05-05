本报记者 姚雪青

在江苏无锡经开区智能网联汽车生态园上班的陈秋，家住梁溪区，每个工作日的早晨乘坐地铁穿城而过，出站后步行一两分钟，坐上小巴车，从永昌桥站上车，在智能汽车园区站下车，就到了公司门口。

仔细一看，陈秋乘坐的这辆小巴车和普通公交车很是不同：车上没有驾驶位、方向盘，没有油门和刹车，只有一名安全员以备“不时之需”。遍布全车的激光雷达和摄像头就是车辆的“大脑”和“眼睛”——它们不仅能360度观察周边人流车流，还能提前至少50米识别前方路况，自动接收道路灯柱发出的“避让”警示，或是提前“看清”下个路口的红灯信号，慢慢减速、平缓运行……

前不久，50辆新型无人驾驶小巴车在无锡经开区投入商用，标志着自动驾驶商用微循环接驳体系正式投运。记者从无锡市工信局了解到，这批无人驾驶小巴车为纯电动车，主要服务对象是周边商圈的上班族，投运前已进行两年超百万公里的路面测试，并经过公安、工信、交通等多部门评测。

近年来，无锡形成了较完整的汽车工业产业体系，汽车及零部件产业规模超2000亿元，涵盖汽车整车、发动机、零部件等汽车工业主要领域。2019年以来，这里已集聚了超350家车联网及智能网联汽车相关企业。2022年，全市车联网及智能网联汽车关键产业产值达351亿元。

智慧的车，聪明的路。目前，无锡由“点”连“线”延“面”，编织出一张智能路网，已有近1200公里智能网联道路实现全域有条件自动驾驶开放。同时，全市拥有自动驾驶微循环接驳小巴超100辆、覆盖11条线路。

加速推进车联网及智能网联汽车发展的远不止无锡经开区。在南京江心洲“未来出行示范岛”，自动驾驶出租车和自动驾驶观光车搭载了激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器和车载计算单元等硬件设备，以及自动驾驶软件系统，具备自主决策、路径规划、车道保持、自适应巡航、自主换道等功能；在苏州相城数字交通示范区，累计改造智能网联道路超60公里，示范应用运营车辆500余辆，公开道路测试里程超200万公里，试乘体验超15万人次……

记者了解到，2022年，江苏省出台《关于加快推进车联网和智能网联汽车高质量发展的指导意见》。一年来，当地围绕“交通+车联网”协同发展，着力推进一批交通基础设施数字化智能化升级，不断拓展交通运输领域场景示范应用，有力支撑自动驾驶微循环接驳体系打造。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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