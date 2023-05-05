本报合肥5月4日电 （记者徐靖）日前，第二届中国（安徽）科技创新成果转化交易会在安徽合肥举行。本届交易会由安徽省人民政府、科学技术部、中国科学院主办，以“推动创新链产业链资金链人才链深度融合，提高科技成果转化和产业化水平”为主题，集中展示1800多件成果，开展20多场专项活动。

开幕式上发布了《合肥科创金融改革试验区建设方案》，进行了十大科技成果转化落地项目集中签约、十大科技招商落地项目集中签约等，还举行了国家量子信息未来产业科技园、长三角G60科技成果转化联盟、安徽安全人工智能研究院等揭牌仪式。本届交易会主要内容包括开幕式、展览展示、专项活动和对接交易四大板块。专项主要活动有国家科技计划成果路演、中国（安徽）科创金融论坛、科技人才项目、量子技术产业峰会、聚变能源创新峰会等。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 12 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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