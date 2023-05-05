本报记者 史自强

“吊蔓、整枝、打岔……”春日里，走进河北石家庄市新乐市小流村，国锋西瓜专业合作社的七八名社员正在瓜棚里忙碌，动作高效利落。紧邻的一座瓜棚里，今年种的“天宝一号”新品种西瓜已经长到一两斤大小，被网兜兜着，缀在瓜蔓上。“还没到瓜熟蒂落呢，订购电话就早早打进来了。”合作社负责人韩国锋说。

小流村所在的新乐市，是河北“大棚西瓜之乡”，全市西瓜种植面积达4万余亩。20多年前，韩国锋一脚踏入“种瓜大军”，2007年成立了新乐市第一家西瓜种植合作社，如今社员发展到101户。

“大瓜卖小钱，小瓜卖大钱。”韩国锋感叹。十几年前，他主要种植本地西瓜品种，个头大、销量也大，收获之时，收瓜大卡车排成行，场面风风火火。“不过一结算，一斤瓜批发价才几毛钱，一亩地收入四五千元。”韩国锋说，“价钱上不去，市场打不开，好多年了，就在本地和周边市场来回折腾。”

“河北紧邻京津，眼看京津的大好市场挤不进去，说不苦闷是假的。”韩国锋自己跑到北京，想引入西瓜新品种，不过一到现场，有点蒙，“就一张图片和一把种子，拿回河北能不能种成功是个未知数。”

正在纠结间，京石蔬菜产业对接大会在石家庄市农科院赵县实验基地举行。“展出果蔬新品种数百种，不仅是图片和种子，还有已经种出来的实物，西瓜有藤有蔓还结着瓜，现场品尝现场选种。”韩国锋好像一下子看到了“光”。一旁的市农科院工作人员告诉他，“品种不熟不用怕，技术指导送到家。”

石家庄市农科院抓住京津冀协同发展机遇，自2017年起，先后与北京市农林科学院、天津市农业科学院签订战略合作协议，探索出“京津研发、河北中试、就地转化、率先推广”的农业协同创新模式，并通过联合举办蔬菜产业对接会、蔬菜科技创新会等集中展示、推广新品种。“京津研发的果蔬新品种，在石家庄有专业人员完成技术熟化、示范种植与展示，品种、技术直接送到农户手中。”石家庄市农科院院长田国英说。

“冰淇淋秀兰”“金派黑美人”“金玲03”“蜜天下”……近几年，国锋西瓜专业合作社里的新品种“开了花”。种的西瓜个头小了，价钱却高了。“一个包装盒里4个小瓜，每个2斤多，一盒能卖到120至160元。”韩国锋喜上眉梢。

从一年种一季西瓜到一年两季，亩均收入从几千元上升到2.5万至3万元。这几年，国锋西瓜专业合作社社员刘平利在小流村的家，平房变小楼，添了小汽车，一家人其乐融融。

到今年年初，石家庄市农科院累计已引进京津果蔬新品种1700余个，包含西瓜、西红柿、黄瓜、辣椒、甘蓝等，技术培训农民1万余人，实现河北南部区域果蔬产业科技化、规模化、标准化、品牌化。

“现在我们的西瓜打入京津中高端市场，辐射多个省份。”协同创新，果蔬生“金”，越来越多种植户受益。韩国锋不仅赚了钱，还在当地收获了“西瓜大王”的美誉。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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