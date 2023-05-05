肖春飞、杨有宗、张梦洁

30多年前，初中生陈琪骑自行车沿一条烂泥路去外乡上学，每逢下雨，她骑一段就得下车，蹲着刮去车胎上的烂泥，否则根本骑不动。她感叹：真是泥城啊。

泥城，上海东南角一个偏远小镇，毗邻杭州湾，由长江和钱塘江水夹带的泥沙长期冲积而成。约200年前，为在一片滩涂上开垦，人们在这里筑有四方如城的泥圩，小镇因此得名“泥城”。很长时间内，泥城交通不便，经济落后，陈琪所在的公平村，不少壮年男子娶不到老婆。

如今来到泥城，最常见的一道景观是：满载新出厂的特斯拉Model 3或Model Y车型的轿运车来回穿梭。特斯拉上海超级工厂，就坐落在泥城镇。对泥城而言，特斯拉贡献的，不只是每年数十万辆新车，溢出效应十分明显，泥城镇如今可概括为“高质量发展、高颜值乡村、高品质生活”，现任公平村党总支书记的陈琪喜滋滋说，村民的钱袋子真的鼓起来了。

泥城镇堪称沧海桑田的变化，浓缩着诸多关键词：中国的开放、产城融合，还有城乡一体化背景下的乡村振兴。

一辆“车”是如何改变一个小镇的？

2019年1月7日，泥城镇西南角一片遍布芦苇和鱼塘的滩涂上，特斯拉上海超级工厂开工建设。回忆起特斯拉从项目落地到建设的过程，泥城镇党委书记张银标说：“当时，我们只用了10天时间就完成了相关土地前期准备工作，因为我们知道，这一项目到来，为泥城发展带来巨大机遇。”

特斯拉项目落地之前，泥城已经完成了“筑巢”：早在2013年，泥城镇被上海规划为未来浦东东南片四大商业中心之一，形成了商业片区，发展了相关产业，集聚了部分人口，加上处于临港交通的生命线——S2沪芦高速临港入口处，泥城有“临港西大门”之称。但特斯拉带来的溢出效应，还是超出了泥城人的想象。

作为中国第一家外商独资新能源汽车企业，特斯拉上海超级工厂从签约到拿地仅用时三个月；用时半年，特斯拉实现从签约到开工；不到一年，完成从签约到投产。2022年，特斯拉上海超级工厂全年交付新车超71万辆，同比增长48%。2022年特斯拉全球共交付131万辆，上海超级工厂占比高达54.2%，自2021年占比51.7%之后，再次占据特斯拉全球交付量的“半壁江山”……“特斯拉速度”，也成为临港新片区的“经济地标”。

中国是全球最大的汽车生产国和消费国，拥有世界领先的智能汽车技术研发沃土和新能源汽车消费环境。特斯拉相关负责人曾在多个场合讲过，特斯拉与中国相互成就。一方面，特斯拉的到来，成为带动中国新能源汽车发展的重要力量，目前特斯拉零部件本土化率已经超过95%。另一方面，“特斯拉速度”的创造，也得益于当地良好的营商环境和产业生态。具体到泥城来说，特斯拉与泥城同样是相互成就。

特斯拉上海超级工厂10公里外，延锋国际智能座舱配套工厂的车间里，一片繁忙。这是一个很有未来感的工厂，各类机器人在不知疲倦地工作，外形酷似扫地机的激光导航AGV移动机器人，托举着沉重的零部件，灵活穿梭，传送材料。

“在这里，每天可以下线约3500套汽车座椅，下线的座椅会运送给不远处的特斯拉和上汽工厂。”看着眼前飞速运转的生产线，延锋座椅临港总装车间负责人贾庭文对记者说。2021年8月，临港新片区管委会与延锋国际汽车技术有限公司签订谅解备忘录，共同推动延锋国际智能座舱配套项目落地临港，成为供应链上的重要企业。

除了延锋外，在泥城33平方公里的产业区，还集聚了上汽乘用车、积塔、新昇、新微、中微、商汤等一批新能源汽车、集成电路等产业链的上下游企业。张银标说，以特斯拉为代表的汽车产业集群进驻泥城，不仅推动了泥城原有产业的迭代升级、“腾笼换鸟”，还有效带动了周边地区基础设施和配套设施建设的快速发展。周边地区的国际化生活服务区、学校、酒店、公共交通和道路等设施日趋完善，为当地居民提供了更好的生活和工作条件。

产业兴旺，是一个地区实现高质量发展的内在动力。“我们今年立下两个目标，一个是产业投资突破百亿元，二是税收突破30亿元。”张银标自信地说。

工业反哺农业，土地更有价值

王红刚、王黎娜父女是泥城名人，分别有“扁豆大王”“扁豆姑娘”的美称。

这对父女种的是上海市地方特色蔬菜品种青扁豆。之所以称为青扁豆，是因为炒或煮后，豆荚即由紫色转为碧绿色。在上海，大家吃到的青扁豆几乎都来自泥城镇。

王红刚、王黎娜父女领衔的上海红刚青扁豆生产专业合作社，是全国最大的青扁豆规模化生产基地。以泥城为中心，红刚青扁豆生产专业合作社辐射了周边7个镇，共7000多家农户加入。目前，合作社青扁豆总种植面积9000亩左右，青扁豆总产量超过1.6万吨，总产值超过2亿元。许多依靠种青扁豆致富的农民，把盖的楼叫“扁豆楼”，买的车叫“扁豆车”——他们种青扁豆，每亩能收入1万元。

如何让脚下这块土地更有价值？千百年来农民苦苦求索。王黎娜自复旦大学毕业后，成了令人羡慕的银行白领，但她毅然在2010年辞职回到农村，跟父亲一起种青扁豆，成为泥城镇轰动一时的新闻。她发现了这块土地的价值。

以特斯拉上海超级工厂为代表的高端制造业改变了泥城镇的产业版图，这个镇的农业发展也随之发生蝶变，王红刚、王黎娜对未来更是充满了信心。

“随着产业体系日趋完善，全镇居民消费能力日益提高，对于农副产品的需求也越来越高，进一步促进了全镇农业现代化发展。”泥城镇副镇长邱枫说。

工业企业反哺农村的生动场景正在泥城呈现。邱枫介绍说，泥城较为完善的工业体系对全镇农业发展产生了积极影响，为全镇农业发展提供了重要支持，“不仅能有效促进当地的产业升级，增加就业，同时还能带动农业现代化，提升农村经济发展水平。”

泥城镇由镇职能部门牵头，相继成立3个农业产业化联合体，为农村“小体量”产业提供发挥潜力的广阔空间，为农民就业创业开辟更多渠道。在龙头企业与家庭农场、合作社及农户之间搭建桥梁，高效组织周边零散农户开展农业生产，促进农业规模化经营。全镇村民也开始积极参与农业产业化联合体的规模化种植模式。通过优化种植结构、加强技术交流、创新营销推广、深化订单合作等方式，除了红刚青扁豆外，当地还推出了清美鸡毛菜、淼洋果蔬、玲钥五彩番茄等特色农产品品牌。通过科学管理、精细运营，农业生产效益进一步提高，同时为周边居民提供了高品质的农产品供应。

此外，通过区域化联建联动机制，泥城镇先后与中国航发商发公司、城投兴港集团等5家区域内国有企业举行党建联建签约仪式，全面深化双方合作关系。为满足企业食堂采购需求，与联建企业试点“地产蔬菜进企业”，共同推动地产蔬菜从“田头”到“餐桌”。明确各部门、单位职责，切实解决联建单位在项目建设中遇到的实际困难，共同开创优势互补、资源共享、联动发展的新局面……多管齐下，这片土地的产出效益快速增长。

在今天的泥城，工业反哺农业，城市支持农村，小镇正加速推动城乡规划、基础设施、基本公共服务等一体化发展。“以前村里太穷，道路窄得连车子都开不进来，外面媳妇不愿意嫁进来，很多年轻人都搬走了，结果陷入恶性循环，越来越穷……”陈琪说。

如今驱车行驶在公平村，大路宽敞，屋舍整洁，河水清澈，野花开遍草坂，尽显江南水乡之美。陈琪说，泥城企业多，回乡在家门口就业的年轻人越来越多了，来泥城工作的外地人越来越多，有的村民光靠出租房屋，就有不菲的收入。随着村容村貌越来越美，来乡村旅游的游客也多了起来，不少村民开始做起了民宿。

高品质生活是对“红色泥城”历史的最好告慰

纷至沓来的高端制造业，给泥城带来了人气，此地也成为产城融合的典范：公寓楼、商场、酒店、宾馆、学校、医院、图书馆、纪念馆、运动场等和谐地铺陈在这片土地上，清秀疏朗，加上毗邻海边，长风浩荡，蓝天白云，赏心悦目，让人心胸为之一快。

“主城区在建‘15分钟生活圈’，我们泥城虽然偏远，但也在建，让大家也能享受高品质生活。”张银标说，泥城镇正在筹建体育公园，“我们这里来的年轻人比较多，他们对体育运动有强烈需求。”

行走在泥城，“两区叠加新高地、产城融合新标杆”标语格外醒目。在上海发展全局的坐标中，泥城有着特殊定位，上海自贸区临港新片区、浦东新区社会主义现代化建设引领区两区叠加效应在这里充分彰显。

2019年8月20日，上海自贸试验区临港新片区揭牌成立。临港新片区的设立对推动新时代改革开放、促进长三角一体化发展，都具有十分重要和深远的意义，也彰显了中国推动全方位开放、建设开放型经济的坚定决心和信心。泥城是新片区先行启动区的重要组成部分。

2021年7月，《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布，绘制了浦东打造社会主义现代化建设引领区的宏伟蓝图。作为浦东新区重要街镇，意见的发布也为泥城进一步发展增添动能。

在泥城镇的发展规划中，鸿音路是这座小镇发展的中轴，开车沿鸿音路从北到南行驶，依次经过乡村振兴示范区、高品质城市生活区、产业集聚区，欣欣向荣。

值得一提的是，泥城有着十足的红色基因。

1930年8月9日晚9时许，在中共江苏省委和南汇县委的组织领导下，泥城地下党员沈千祥、姜文奎等人举旗暴动，带领近千名贫苦的农民、盐民、渔民等，一举捣毁驻小泐港辑私营及泥城警察分局，在浦东这块土地上第一次升起了中国工农红军旗帜，建立工农红军第二十二军第一师，宣布了浦东第一个苏维埃政权的建立。

“除此以外，浦东抗日第一枪也在泥城打响”，红色泥城主题馆负责人瞿峥介绍说，1938年12月16日，中共领导的南汇县保卫团第二中队与日寇在汇角海滩的芦苇丛中进行了激烈战斗，史称“汇角血战”，28名烈士壮烈牺牲。

走进红色泥城主题馆，壮烈的历史扑面而来，“红色泥城主题馆是最生动的历史课堂，也是最鲜活的泥城红色基因宝库，泥城努力将红色泥城精神转化为推动泥城高质量发展的强大动力，在新时代不断创造新的业绩，这也是对先辈最好的告慰。”张银标说，“红色泥城”是泥城的鲜明标志。

走出红色泥城主题馆，迎面是泥城的规划馆，今昔对比，过去与未来的碰撞让人无限感慨。在规划馆，参观者能够沉浸式地体验泥城的全貌——跟着航拍镜头，泥城镇铺陈开来，高科技的厂房，现代化的城区，美丽的乡村，错落有致，大地如画。

(本报记者肖春飞、杨有宗、张梦洁)

(责编：王震、陈键)

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