人民网北京5月5日电 （记者李栋）5月4日，一艘满载5.3万吨饲料玉米的货轮由南非抵达广东麻涌港，我国稳定玉米全球供应链工作又迈出重要一步。

“‘一带一路’倡议提出以来，沿线国家经贸合作效果明显，我国国有企业凭借日益增长的国际化、市场化能力，成为推动共建‘一带一路’高质量发展的重要力量之一。”中粮贸易玉米业务负责人马同超表示，将品质优良的国外玉米引入国内，既可以为客户提供多元化用料选择，又可以通过国际农业合作推动当地玉米产业发展。

“中国粮企近年来通过着力开辟玉米进口渠道，2019年，率先开展南非食用级白玉米集装箱进口业务；2022年以来，密切跟踪国际玉米市场形势，成功推动饲料级黄玉米的散船进口。”中粮国际玉米业务负责人范珍钰表示，下一步将继续加强海外玉米产地监测和市场研判，努力扩大采购规模，探索常态化散船进口南非玉米。

近年来，中国粮企立足沿线资源禀赋与自然条件，因地制宜开展合作、提供支持，帮助海外主产区实现了农产品产量的提升、加工产能的增加、农民收益的提高，赢得了普遍赞誉。

(责编：鲁婧、高雷)

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