“大家快点去地里，专家们在给咱们上小麦‘一喷三防’培训课呢。”在河南省虞城县利民镇王珍庄村，村民王长岭扛着药筒正招呼村民们赶往村头的小麦地，他口中的“专家”，正是虞城县的科技特派员队伍。

为更好地服务村民，虞城县围绕该县主导产业技术需求，坚持以科技特派员创新人才为主体，以科技成果为纽带，通过“服务三农”为助力乡村振兴出发点和落脚点、积极组织全县34名科技特派员和智能工量具服务团开展技术服务，推动农业创新和乡村振兴发展，为该县农民提供了有力的科技支撑。

据了解，虞城县工业信息化和科技局成立科技特派员工作站，建立完善虞城县科技特派员各项工作制度，加强科技特派员的常态化管理；建立微信工作群及时落实掌握科技特派员服务登记，对科技特派员工作不定期进行督导和信息收集服务，做到季初有计划、季末有总结，监督科技特派员服务实效；制定、出台相关文件及政策，激励科技特派员深入一线开展技术服务。

群众按需“点单”，科技服务做到精细精准。组织科技特派员围绕该县特色产业、主导产业，农村技术需求，开展技术需求征集，先后征集荠菜高产栽培、梨树高架嫁接、芍药育苗、中药材套种、老果园改造、温室蔬菜栽培、架子牛育肥、灵芝菇地下覆膜种植、大豆玉米带状复合种植等需求84项。科技特派员围绕乡镇技术需求和发展需要，采取送技术上门、网络通讯指导、现场咨询、集中培训等多种形式，及时解决产业发展中的技术难题。

去年以来，科技特派员积极围绕群众所需、解决技术难题，累计培训人员12000人次，开展各类培训班168余期，开展新技术、新成果观摩会8次，培训各类产业带头人、乡土人才180余名。通过科技宣传、培训和专题技术服务和指导，有力的提高了合作社、种养殖大户的科技水平。带动周边群众发展特色种植、面积达6380余亩，增收1300余万元。

虞城县工业信息化和科技局局长刘运亮介绍，虞城县将充分发挥大专院校、科研院所、农技推广等单位的人才资源优势，动员包括农业、科技、信息等各方面人才加入科技特派员队伍。同时围绕县主导产业发展和乡村振兴的科技需求，从以农业领域为主，向工业、服务业等领域拓展，从生产向加工、检测、流通、销售等全产业链延伸，实现科技服务领域覆盖一二三产业，促进一二三产业深度融合。

(责编：董童、李源)

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