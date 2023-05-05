原标题：媒体聚焦｜欧科云链惊艳亮相政法装备展，链上天眼获高度关注

为加快推进市域社会治理智能化建设、提升政法工作现代化水平并促进现代科技与市域社会治理深度融合发展，由法治日报社、法安网主办的“政法智能化建设技术装备及成果展贵州巡展”于2023年4月27日至28日在贵阳市国际会议展览中心成功举办。

本次展览吸引了来自全国各地的众多知名科技企业参展，其中欧科云链作为唯一一家受邀参展的区块链科技公司备受媒体关注。欧科云链是全球领先的区块链数据与技术服务提供商，亦是国内成立最早的区块链科技公司，自2013年成立以来一直致力于区块链技术的研发与商用，旗下业务已经辐射180+国家地区，服务5000万用户。

同时，基于多年的“区块链+大数据”实践，欧科云链已形成基于区块链链上数据处理与应用的全链条产品矩阵：OKLink区块链浏览器、链上天眼系列、链上卫士等。其中，链上天眼是欧科云链自主研发的一款专门协助警方打击虚拟货币犯罪的分析工具。该产品融合了区块链、大数据和人工智能技术，通过一站式完成虚拟货币地址研判、资金链路跟踪和一键调证等服务，可以有效提升了执法机关侦办虚拟货币犯罪的效率和精度。截至目前，链上天眼已经成功协助多地警方侦破上百起虚拟货币犯罪案件，累计追回上百亿资产，在基层民警中赢得了广泛认可和好评。(韩丹)

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经