人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

欧科云链亮相政法装备展 

2023年05月05日15:49 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：媒体聚焦｜欧科云链惊艳亮相政法装备展，链上天眼获高度关注

　　为加快推进市域社会治理智能化建设、提升政法工作现代化水平并促进现代科技与市域社会治理深度融合发展，由法治日报社、法安网主办的“政法智能化建设技术装备及成果展贵州巡展”于2023年4月27日至28日在贵阳市国际会议展览中心成功举办。

　　本次展览吸引了来自全国各地的众多知名科技企业参展，其中欧科云链作为唯一一家受邀参展的区块链科技公司备受媒体关注。欧科云链是全球领先的区块链数据与技术服务提供商，亦是国内成立最早的区块链科技公司，自2013年成立以来一直致力于区块链技术的研发与商用，旗下业务已经辐射180+国家地区，服务5000万用户。

　　同时，基于多年的“区块链+大数据”实践，欧科云链已形成基于区块链链上数据处理与应用的全链条产品矩阵：OKLink区块链浏览器、链上天眼系列、链上卫士等。其中，链上天眼是欧科云链自主研发的一款专门协助警方打击虚拟货币犯罪的分析工具。该产品融合了区块链、大数据和人工智能技术，通过一站式完成虚拟货币地址研判、资金链路跟踪和一键调证等服务，可以有效提升了执法机关侦办虚拟货币犯罪的效率和精度。截至目前，链上天眼已经成功协助多地警方侦破上百起虚拟货币犯罪案件，累计追回上百亿资产，在基层民警中赢得了广泛认可和好评。(韩丹)

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
九大指标看“五一”假期消费强势复苏
　　设计制作：实习生 陈沛.…
空中用5G！工业和信息化部批复5G地空通信试验频率
　　人民网北京5月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深入贯彻落实党的二十大关于加快建设网络强国的决策部署，推动我国航空互联网高质量发展，提高人民生活品质，近期，工业和信息化部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。 据介绍，5G-ATG基于5G公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部