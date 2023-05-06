据新华社北京5月4日电 （记者刘夏村）记者从中国有色金属工业协会获悉：一季度中国有色金属生产呈现较快增长势头，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5.8%，比一季度全国规上企业工业增加值增幅快2.8个百分点；按新统计口径的十种常用有色金属产量为1826.3万吨，同比增长9.0%。

记者了解到，按新统计口径的十种常用有色金属是铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、硅、镁、钛，与原统计口径相比减去汞，增加了工业硅。

据介绍，今年一季度有色金属生产特点包括：一是按新口径计算的十种常用有色金属产量比去年同期增长9.0%，比按原统计口径计算十种常用有色金属产量增幅拉升了1.2个百分点；二是按原统计口径计算十种常用有色金属产量增幅为7.8%，比去年一季度增幅加快6.9个百分点，比去年全年增幅加快2.9个百分点；三是铝产业链上中下游产品均由去年一季度负增长转为正增长，其中，氧化铝产量由去年一季度下降3.5%转为增长6.3%，原铝产量由去年一季度下降0.3%转为增长5.9%，铝材产量由去年一季度下降0.5%转为增长2.9%。

今年一季度，有色金属工业完成固定资产投资同比增长11.9%，增幅比去年同期高1.2个百分点。其中，有色金属矿山采选完成固定资产投资增幅与去年同期的增幅大体持平；有色金属冶炼加工固定资产投资增幅比去年同期增幅高1.4个百分点。

(责编：袁勃、胡永秋)

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