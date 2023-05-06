本报记者 汪文正

今年以来，内蒙古自治区二连浩特铁路口岸累计接运出入境中欧班列1042列，同比增长7%。二连浩特铁路口岸是中蒙俄经济走廊和中欧班列中线通道上的关键节点，经该铁路口岸出入境班列线路已增至68条。图为5月4日，一列中欧班列从二连浩特铁路口岸驶出。

夏 亮摄 （人民视觉）

中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（以下简称“中东欧博览会”）是深化中国—中东欧经贸合作的重要桥梁和纽带。第三届中东欧博览会将于5月16日—20日在浙江省宁波市举行。5月5日，国务院新闻办举行新闻发布会介绍了有关情况。

双方经贸合作持续深化

商务部副部长李飞在会上介绍，中国—中东欧国家合作机制于2012年建立以来，双方经贸合作取得诸多积极进展。

双方贸易规模持续增长。2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，中国自中东欧国家进口年均增长9.2%。今年一季度，双方贸易额达333亿美元，增长1.6%，开局总体平稳向好。

双方投资合作日趋紧密。李飞介绍，截至目前，中国同中东欧国家双向投资规模已接近200亿美元，“今年一季度，中国对中东欧国家全行业直接投资同比大幅增长148%，中国企业赴中东欧地区投资意愿强烈，投资领域涉及汽车零部件、家电、医药、物流、能源、矿产等。”

在基础设施领域，黑山南北高速公路优先段、克罗地亚佩列沙茨大桥先后通车，匈塞铁路稳步推进……2022年，中国企业在中东欧国家签署工程承包合同达93.6亿美元，基础设施项目稳步实施。“双方在交通、能源等领域的基础设施在建项目进展顺利，成为中国与中东欧国家合作的亮点。”李飞说。

中国与中东欧国家互联互通发展迅速。一方面，中欧班列蓬勃发展，2022年全年开行1.6万列，同比增长9%，南向通道成功开通，提供了对欧运输新方案；波兰、匈牙利、斯洛伐克等国成为中欧班列重要通道和目的地。另一方面，中欧陆海快线建设积极推进，希腊比雷埃夫斯港吞吐量居地中海港口前列，中国与波兰、斯洛文尼亚、克罗地亚等国港口物流合作日益密切。

积极推动自中东欧国家的进口

在2021年举行的中国—中东欧国家领导人峰会上，中国提出了未来5年自中东欧国家进口超1700亿美元商品的目标。李飞表示，这一目标展示了中国推动与中东欧国家贸易平衡、可持续发展的积极意愿。

“当前，全球贸易增速明显放缓，但中国自中东欧国家进口长期增长的趋势并没有改变，我们有信心实现上述目标。”李飞说。

围绕这一目标，中国将积极推动自中东欧国家的进口，进一步强化中东欧博览会和进博会、消博会等展会的平台作用。

据介绍，本届中东欧博览会参展商约3000家，比第二届增长30%，目前已吸引中东欧国家参展企业约380家，参展商品涉及智能制造、日用时尚、农食产品、旅游物流等多个品类。展会设中东欧展、国际消费品展和中东欧商品常年展三个展区，展览面积达22万平方米。中东欧展采购商已注册2030家，预计参会总人数将突破10万人。

“中东欧国家博览会作为中东欧产品的集中展示平台，将向中国企业和消费者提供更直观了解和体验中东欧产品的机会。此外，我们还将鼓励和支持中东欧国家和企业参加进博会、消博会等中国举办的各类展会，扩大中东欧产品在中国的知名度。”李飞说。

同时，中国将继续用好经贸合作机制，加快推进召开与中东欧国家的双边政府间经贸联委会和混委会，加强双方贸易政策协调和磋商，促进行业交流沟通，推动解决中东欧国家对华出口的诉求；发挥跨境电商优势，继续推动和完善与中东欧国家电子商务合作对话机制，助力中东欧企业更便捷、更高效对华出口。

继续办好中东欧博览会

作为中东欧博览会举办地、国内首个中国—中东欧国家经贸合作示范区，宁波是中国—中东欧国家交流合作的重要窗口。宁波市市长汤飞帆介绍，宁波将继续办好中东欧博览会，推动中东欧优质商品进入中国市场。

办好常年展，让中东欧博览会“永不落幕”。据介绍，今年中东欧博览会常年馆总规模将达到3.2万平方米，设置中东欧特色商品馆30余个，常年展示单品达4000个，未来将提供更多品类入驻展示，将常年馆打造成国内覆盖最全、辐射最广、模式最新的中东欧商品的集散地。

继续发挥引领示范作用，推动中国—中东欧交流合作持续深化。“我们要发挥好浙江自贸区宁波片区的制度创新优势，释放中东欧农食产品进口先行先试等国家给予的政策红利，进一步扩大进口的品类和规模，升级中东欧商品采购联盟，为中东欧企业出口提供‘一站式’服务。”汤飞帆说。

“商务部将继续支持浙江宁波等地高标准建设中国—中东欧国家经贸合作示范区、产业合作园区，在海关贸易安全、通关便利化合作等方面开展先行先试，吸引更多中东欧企业来华投资，深化双方在汽车、数字、绿色、健康等领域的产业融合。”李飞说。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经