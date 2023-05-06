本报记者 廖睿灵

贵州省铜仁市松桃苗族自治县充分利用光照和荒山资源，大力发展风力、光伏发电项目。今年一季度，当地风、光可再生能源发电量2708.34万千瓦时，同比增长3.9%。南方电网全额消纳绿色电能，助力绿色产业发展，推动乡村振兴。图为该县风光农业发电项目现场。

陈厦华摄（人民视觉）

在国家能源局日前召开的新闻发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，今年以来，中国持续推进大型风电光伏基地建设、重大水电项目和抽水蓄能建设，可再生能源发展实现了良好开局。截至一季度末，全国可再生能源装机达到12.58亿千瓦。同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达到5947亿千瓦时，同比增长11.4%，其中风电光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。

从发电装机类别看，一季度，全国风电新增并网容量1040万千瓦，其中陆上风电989万千瓦，海上风电51万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的67.7%。截至一季度末，全国风电累计装机达到3.76亿千瓦，同比增长11.8%，其中陆上风电3.45亿千瓦，海上风电3089万千瓦。全国风电平均利用率96.8%，与上年同期基本持平。风电投资完成约249亿元，同比增长15%。

光伏发电方面，一季度，全国光伏新增并网3366万千瓦，同比增长154.8%，其中集中式光伏发电1553万千瓦，分布式光伏发电1813万千瓦。截至一季度末，全国光伏发电装机容量达到4.25亿千瓦，其中集中式光伏2.49亿千瓦，分布式光伏1.76亿千瓦。全国光伏发电利用率98%，同比提升0.7个百分点。太阳能发电投资完成522亿元，同比增长177.6%。

今年以来，中国持续推进大型风电光伏基地建设。王大鹏介绍，截至目前，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正在积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产，第二批基地项目已陆续开工建设，第三批基地项目清单近期已正式印发实施。近期，国家能源局会同自然资源部、国家林草局联合印发《关于支持光伏发电产业发展 规范用地管理有关工作的通知》，明确了光伏发电用地用林用草的相关政策规定，针对沙漠、戈壁、荒漠地区的大型光伏基地，提出“在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地”，为大型光伏基地建设提供了有力的土地要素保障。

为更好支持绿色能源发展，王大鹏表示，国家能源局将积极推动“十四五”可再生能源发展规划的落地实施，根据发展新形势新要求加强政策供给。坚持集中式与分布式并举，在积极推进大型基地建设的同时，组织开展“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”。同时，积极适应能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变的新要求，完善绿色电力证书制度，扩大绿证核发和交易范围，推动绿证核发全覆盖，推动形成绿色低碳的生产生活方式。此外，将推动修订可再生能源法，为可再生能源高质量跃升发展提供有力法治保障。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经