本报记者 王 珂

第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于5月16日—20日在浙江省宁波市举行。5日，国新办举行新闻发布会介绍中国与中东欧国家经贸合作及第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况。

双方贸易持续增长

商务部副部长李飞介绍，中国—中东欧国家合作是中欧关系的重要组成部分。2012年以来，双方经贸合作取得了积极进展。

双方贸易持续增长。2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，中国自中东欧国家进口年均增长9.2%。今年一季度，双方贸易额达333亿美元，增长1.6%，开局总体平稳向好。

投资合作日趋紧密。截至目前，中国同中东欧国家双向投资规模已接近200亿美元。今年一季度，中国对中东欧国家全行业直接投资同比大幅增长148%，中国企业赴中东欧地区投资意愿强烈。投资领域涉及汽车零部件、家电、医药、物流、能源、矿产等。

基础设施项目稳步实施。2022年，中国企业在中东欧国家签署工程承包合同达93.6亿美元。2022年7月，黑山南北高速公路优先段、克罗地亚佩列沙茨大桥先后通车，匈塞铁路稳步推进，交通、能源等基础设施在建项目进展顺利，成为中国与中东欧国家合作的亮点。

互联互通发展迅速。中欧班列蓬勃发展，2022年全年开行1.6万列，同比增长9%，南向通道成功开通，提供了对欧运输新方案。波兰、匈牙利、斯洛伐克等成为中欧班列重要通道和目的地。中欧陆海快线建设积极推进，希腊比雷埃夫斯港吞吐量居地中海港口前列，中国与波兰、斯洛文尼亚、克罗地亚等国港口物流合作日益密切。

本次博览会有三个首次

浙江省副省长卢山介绍，本次博览会以“深化务实合作 携手共向未来”为主题，同期还将举办第二十四届中国浙江投资贸易洽谈会。本次博览会由匈牙利担任主宾国，江苏省担任主题省。截止到5日，已经有7个中东欧国家的政要以及13个中东欧国家驻华使领馆的官员表达了出席意向。

在活动方面，本届博览会以经贸活动为主线，同时安排了科技、旅游、健康等多个领域的活动，一共有27场重要活动。在这27场重要的活动中，有7场由商务部、贸促会等主办的机制性活动，同时也将借本次博览会发布系列合作成果。

在展会方面，本次展会设了中东欧展、国际消费品展和中东欧商品常年展三个展区，展览面积达到22万平方米。

这次博览会有三个首次：首次启用新场馆，首次采用专业展形式布展，首次开设服务贸易展区。

经贸示范合作区建设取得新突破

宁波市市长汤飞帆说，中国—中东欧国家经贸示范合作区建设实现“四个新突破”。

一是商品进口实现新突破。2022年，宁波自中东欧进口额112亿元，增长47.5%。今年一季度进口43.9亿元，同比大幅增长102%，占全国比重也提升到8.7%，宁波成为中东欧商品进口中国的首选地。

二是对外投资实现新突破。搭建了“走出去”服务联盟等平台，推动汽配、新能源等优势产业嵌入中东欧国家的产业链。2022年，宁波市对中东欧投资4.6亿美元，超过了以往历年的总和。

三是贸易便利化实现新突破。推进中东欧农食商品进口先行先试，上线了中东欧进口商品通关一件事服务平台，建成中东欧商品常年馆、中东欧贸易物流园。宁波舟山港与中东欧海运航线增至14条。

四是人文交流实现新突破。与中东欧90余所院校建立合作关系，教育合作实现国别全覆盖。在9个中东欧国家设立联络处，成功搭建“舌尖上的相遇”等文化、旅游合作平台。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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