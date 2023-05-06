本报北京5月5日电 （记者刘温馨）记者从有色金属工业协会获悉：一季度，我国有色金属生产呈现较快增长势头，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5.8%；按新统计口径的10种常用有色金属产量为1826.3万吨，同比增长9%。据了解，按新统计口径的10种常用有色金属是铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、硅、镁、钛，与原统计口径相比减去汞，增加工业硅。

一季度，有色金属工业完成固定资产投资同比增长11.9%，增幅比去年同期高1.2个百分点。其中，有色金属矿山采选完成固定资产投资增幅与去年同期大体持平；有色金属冶炼加工固定资产投资增幅比去年同期增幅高1.4个百分点。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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