人民网北京5月6日电 （王绍绍）为进一步提升互联网平台规则透明度，维护公平竞争、合理有序的市场环境，保护互联网平台各相关主体的合法权益，促进我国互联网行业健康可持续发展，中国互联网协会4日在北京组织召开《加强互联网平台规则透明度自律公约》（以下简称“公约”）发布会。

工业和信息化部信息通信管理局副局长黄业晶在会上表示，要强化合规经营，合力打造规范健康的行业营商环境。希望企业能积极表率，与行业发展相向而行，营造公平有序平台生态环境，为平台经济健康持续发展贡献智慧和力量。

中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立指出，《公约》内容覆盖范围广，在把握平台规则透明度所面临的通用问题和重点问题的基础上，在法律既有框架内，结合行业重点问题，对平台规则透明度提出了更高要求。

据悉，首批共有71家互联网单位签署《公约》，部分企业分享了落实《公约》的具体举措。有关业内人士指出，《公约》的签署实施将形成行业自律合力，进一步引导、规范平台企业提升平台规则的透明度，维护公平竞争、合理有序的市场环境，促进我国互联网行业健康可持续发展。

(责编：鲁婧、高雷)

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