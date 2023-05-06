新华社北京5月5日电（记者彭韵佳、沐铁城）为进一步加强医保基金监管，守住医保基金安全底线，国家医保局、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委日前印发了《2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》，在全国范围开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作。

方案明确，将对“假病人”“假病情”等欺诈骗保行为进行重点打击。具体从三个方面着力：一是聚焦骨科、血液净化、心血管内科、检查、检验、康复理疗等重点领域。二是聚焦重点药品、耗材。对2022年医保结算费用排名靠前的重点药品、耗材基金使用情况予以监测，其中药品包括人血白蛋白、阿托伐他汀、硝苯地平、复方丹参片、脑心通丸等，耗材包括血液灌流（吸附）器及套装、磁定位治疗导管、血液透析滤过器等，对其他出现异常增长的药品、耗材等，也予以重点关注。三是聚焦虚假就医、医保药品倒卖等重点行为。对异地就医、门诊统筹政策实施后的易发高发违法违规行为，也专门提出工作要求。

此外，方案进一步明确和细化了医保、检察机关、公安机关、财政及卫生健康五部门在专项整治工作中所承担的职责。

根据方案，2023年国家医保局将在大数据监管方面着重发力，开展大数据监管试点，通过“虚假住院”“医保药品倒卖”“医保电子凭证套现”“重点药品监测分析”等大数据模型筛查可疑线索，并下发各地核查。

(责编：王震、陈键)

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