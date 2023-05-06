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铁路“五一”假期运输期间共发送旅客1.33亿人次

2023年05月06日08:47 | 来源：新华每日电讯 权威发布
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　　据新华社北京5月5日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，自4月27日铁路“五一”假期运输启动以来，截至5月4日，全国铁路共发送旅客1.33亿人次，较2019年同期增加2794万人次。其中4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。

　　国铁集团运输部负责人表示，今年“五一”假期旅客出行需求旺盛，保障物资供应任务艰巨，是近年来铁路运输的一次大考。铁路部门统筹做好客货运输组织工作，最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，努力改善服务，提升旅客出行体验。

　　假期期间，中国铁路上海局集团公司所属上海站、上海虹桥站、上海南站三大火车站在旅客出行关键部位加派工作人员值守，做好站台、扶梯、出站通道、出站口等人流集中场所的引导和安全防护；中国铁路成都局集团公司贵阳供电段联合南方电网贵阳供电局，开展高压输电线路跨越高铁巡视工作，涉及贵广高铁、沪昆高铁等近10条高铁线和联络线，确保铁路供电安全无忧；中国铁路武汉局集团公司汉口站根据夜行高铁开行情况，及时掌握夜行高铁到达时间和到站人数，提前协调武汉交通部门统筹安排公共交通运力，让旅客出站后及时转乘市内交通工具，方便旅客畅行“最后一公里”。

(责编：王震、陈键)
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