人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国科研团队发明新技术 有望缩短马铃薯育种周期

2023年05月06日08:48 | 来源：新华社
小字号

新华社深圳5月5日电（记者毛思倩、陈宇轩）中国农业科学院深圳农业基因组研究所的科研团队日前发明了一种进化透镜技术，能够尽早发现阻碍马铃薯育种的基因组有害突变，有望缩短马铃薯育种周期。这一研究成果于北京时间5月4日晚间在线发表于国际权威期刊《细胞》。

马铃薯四倍基因组的复杂性，导致其改良的进程非常缓慢，具有120年历史的品种至今仍是市场上的主栽品种，尤其是自交不亲和以及自交衰退是影响马铃薯育种进程的两大障碍。近年来，中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文科研团队在上述两个领域陆续取得重要进展，但马铃薯基因组中存在的有害突变仍然给育种带来了很大的不确定性。

对此，科研团队在新一轮研究中收集了大量茄科物种资源，利用大数据技术对100个茄科物种的基因组进行比较，这些材料最长进化时间为8000万年，累计12亿年。通过追踪进化历史的突变积累及选择结果，科研人员开发了一种进化透镜技术，鉴定亿万年未发生改变的进化保守位点，并开展定量研究，构建了马铃薯有害突变二维图谱，帮助人们在育种过程中精确剔除马铃薯的有害突变，筛选好的育种材料。

在此基础上，科研人员开发了新的预测模型——只需要马铃薯幼苗期的DNA，科研人员就可以预测马铃薯育种材料的产量、株高、薯块等性状，有助于更好地制定早期育种决策，指导马铃薯育种材料选择及表型预测，尽早淘汰不合适的育种材料，缩短马铃薯育种周期。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：完善中文域名应用环境 促进互联网信息共享
　　人民网北京5月5日电 （黄盛）为了进一步推动中文域名应用全面普及、推进中文域名的健康发展，近日在北京举办的第六届中文域名创新应用论坛上，参会嘉宾围绕中文域名方便中文用户上网、保护互联网域名知识产权等议题进行了深入探讨。 工业和信息化部信息通信管理局互联网处处长李晓利建议，要提高思想认识，持续完善中文域名应用环境，加快推进各类互联网应用软件升级改造，使中文域名享有和英文域名同等便利的应用环境。…
工信部、商务部联合组织开展2023“三品”全国行活动
　　人民网北京5月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深入实施消费品“三品”行动，大力提升消费品产品和服务供给能力，夯实扩大内需战略的供给基础，增强消费对经济增长的拉动作用，推动消费品工业持续平稳增长，工业和信息化部、商务部联合组织开展2023“三品”全国行活动。 据介绍，本次活动的主题是“数智赋能 品‘制’增效 优质消费”，时间为2023年4-10月。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部