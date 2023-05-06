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“网红”城市彰显自然和人文底蕴

邵琨、白田田、李晓婷、张格、吴晓霞
2023年05月06日08:50 | 来源：新华社
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“8D魔幻”“网红长沙”“进淄赶烤”……这个“五一”假期，重庆、长沙、淄博等一批新老“网红”城市吸引着全国各地游客慕名前去“打卡”。这些“网红”城市何以成为“网红”，具有哪些气质？记者近日采访发现，美景、美食，厚重的历史、丰富的人文，真诚“宠粉”呵护是这些城市火爆“出圈”的共同特征。

唯美景美食不可辜负

作为著名的山城、江城，“老网红”重庆最先“出圈”的就是洪崖洞和魔幻的地形。“重庆不愧是‘8D魔幻’城市，刚从1楼马路上来，现在11楼出来还是马路。”来自甘肃的游客何先生说。

“重庆最显著的特点是一座站立着的‘8D魔幻’之都，城市辨识度极高，群山耸立、两江交汇，城市坐落其中，桥梁、轻轨、游轮穿城而过，方寸之间，山、水、桥、城、天有机融合、浑然一体。”重庆市文旅委副主任秦定波说。

数据显示，仅“五一”假期首日，洪崖洞景区进园人数9.68万人次，未进园在洪崖洞周边的沧白路、千厮门大桥桥面以及嘉滨路“打卡”游客瞬时最高客流量接近3万人。

“五一”假期正是长沙宜人的季节，游客乘坐小火车穿行在绿树环绕的橘子洲。湘江两岸岳麓山和摩天建筑群隔江呼应，“山水洲城”的独特城市风貌展现得淋漓尽致。在广州生活的赵先生说，家里的老人想去岳麓山、橘子洲和长沙周边的韶山，妻子女儿想品尝湖南美食，长沙很好地满足了全家人的需求。

民以食为天，重庆火锅、长沙奶茶，甚至一顿颇有特色的烧烤，都成为游客奔赴一座城市的理由。如今，“说走就走”的交通便利，让美食的流量入口效应愈发凸显。

烧烤技术哪家强，山东淄博尝一尝；灵魂烧烤三件套，小饼烤肉加蘸料……今年3月以来，淄博烧烤火了，一跃成为网络“顶流”。“五一”假期淄博旅游订单同比增长2000%，吸引全国各地游客“赴淄赶烤”。

厚重历史、人文底蕴“出圈”

大山大水和3000多年的文明造就了重庆丰富的文化旅游资源，但多年前这些资源“深藏于巷”，没有发挥真正的价值。随着移动互联网的普及，越来越多的年轻人通过短视频社交媒体选择出行目的地。

山东大学社会学教授王忠武认为，到“网红”城市游玩的更多的是年轻人，城市“得年轻人得天下”。

扶持大学生就业创业、更新城市环境、打造适宜年轻人的生活场景……这些年，淄博为吸引年轻人下足了功夫。淄博市文旅局局长宋爱香在“烧烤专列”上向大学生推介淄博：齐国故都、陶琉名城、聊斋故里；淄博县市区的文旅局长们带着地方特产和就业政策宣传页给大学生。这些推介在短视频平台火速传播，在年轻人中拉满了好感度。

“五一”假期，高速公路上，全国各地贴着“进淄赶烤”的私家车涌入淄博。乘坐高铁来到淄博的游客，在齐风古韵的淄博站南站房前“打卡”留念，成为标配。

长沙成为“网红”城市，离不开浓厚历史文化的吸引力。黄兴南路步行商业街管委会办公室副主任谭梓婕说，很多人对于“网红长沙”的印象，可能只限于商业街区的年轻、时尚、好吃、好玩。实际上，从步行街往旁边的支巷走，就是白果园、西文庙坪等历史街区。现代商业起到“引流”作用，而历史文化则是“网红”城市的浓厚底蕴。

湖南师范大学旅游学院教授许春晓认为，作为“网红”城市，长沙拥有自然和人文的独特基础。长沙历史文化独特，是湖湘文化之都，在中国近现代历史文化中拥有很高的地位；长沙红色文化资源丰富，是毛泽东等老一辈无产阶级革命家从事革命活动的地方。

真诚“宠粉”呵护人间烟火

“站在千厮门大桥上拍洪崖洞特别有感觉，没想到大桥被腾出来给游客‘打卡’，挺暖心的。”来自陕西咸阳的游客李金荣说。

修建专门的观景台让游客看“轻轨穿楼”；各热门景点、公交地铁推迟关闭时间让重庆的夜“延长”；景区增加数百个休息座椅让游客轻松等候……不少游客感叹，重庆是个“宠粉”城市，名不虚传。

“宠粉”行为各有不同，但真诚待客让这些“网红”城市受到游客普遍称赞。

在淄博特色街区八大局市场里，各色小吃遍布。由于价格实惠，这里已是游客“打卡”的必经之地。

通往八大局市场的道路原来坑洼不平。前段时间，为了方便游客“打卡”，淄博3天就修好了一条路。应对“五一”大客流量，淄博还发出通知，要求具备开放条件的党政机关、事业单位，免费向社会开放停车场和厕所。

网红气质还表现在烟火气、生活味上。在长沙的历史文化街区，完整保留着长沙人传统生活的场景，保留着浓厚的烟火气息，透着鲜活的生活气息。长沙新消费研究院负责人张丹丹认为，长沙的人文特色是兼容并蓄的，这也使得不同风格、不同偏好的游客，都能在长沙找到打卡点。长沙城市的“调性”是接地气、有烟火气，对消费者和创业者都产生了很大的吸引力。

新华社北京5月5日电

(责编：王震、陈键)
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