人民网北京5月6日电 （记者李栋）农业农村部最新数据显示，4月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为4.87元/公斤，环比下降8.5%，同比下降9%，全国蔬菜价格出现季节性下降。

“近一周蔬菜价格整体呈现波动下行态势，胡萝卜等蔬菜已进入收获期，产量增加的同时导致价格有所下滑。”北京新发地农产品市场相关负责人刘通介绍，近期，河北、北京、辽宁生产的蔬菜上市量不断加大，价格也出现了程度不同的下滑。

“4月下旬，部分北方产区出现了低温阴雨天气，对蔬菜的生产造成了不利影响，叠加‘五一’假期的消费需求上升等因素，蔬菜价格整体有所上升。”刘通分析，近期随着北方气温回升，蔬菜上市量增加，价格将呈小幅度下探态势。

北京新发地市场数据显示：4日蔬菜加权平均价为3.48元/公斤，较4月27日下降了2.2%，较去年同期下降1.7%。

农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师张晶认为，当前，蔬菜整体供应进入了春季模式，叶类菜上市量增加比较快，而且春茬设施蔬菜以及茄果类蔬菜上市比较集中，北方地区的蔬菜供应能力逐渐增强。

“从整体来看，当前蔬菜生产供应稳定，全国蔬菜在田面积8549万亩，同比增加116万亩。”张晶介绍，4月份出现的“倒春寒”天气对于部分地区蔬菜价格虽有一定影响，但是持续时间较短。

“总的来说，由于蔬菜的春季换茬逐步完成，各地蔬菜上市量增大，全国的供应形势比较好。”张晶说，随着跨区域运输和在途保鲜费用的进一步降低，有利于菜价继续回落。

(责编：鲁婧、高雷)

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