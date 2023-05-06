人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

4月份全国蔬菜价格出现季节性下降 整体供应进入春季模式

2023年05月06日09:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月6日电 （记者李栋）农业农村部最新数据显示，4月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为4.87元/公斤，环比下降8.5%，同比下降9%，全国蔬菜价格出现季节性下降。

“近一周蔬菜价格整体呈现波动下行态势，胡萝卜等蔬菜已进入收获期，产量增加的同时导致价格有所下滑。”北京新发地农产品市场相关负责人刘通介绍，近期，河北、北京、辽宁生产的蔬菜上市量不断加大，价格也出现了程度不同的下滑。

“4月下旬，部分北方产区出现了低温阴雨天气，对蔬菜的生产造成了不利影响，叠加‘五一’假期的消费需求上升等因素，蔬菜价格整体有所上升。”刘通分析，近期随着北方气温回升，蔬菜上市量增加，价格将呈小幅度下探态势。

北京新发地市场数据显示：4日蔬菜加权平均价为3.48元/公斤，较4月27日下降了2.2%，较去年同期下降1.7%。

农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师张晶认为，当前，蔬菜整体供应进入了春季模式，叶类菜上市量增加比较快，而且春茬设施蔬菜以及茄果类蔬菜上市比较集中，北方地区的蔬菜供应能力逐渐增强。

“从整体来看，当前蔬菜生产供应稳定，全国蔬菜在田面积8549万亩，同比增加116万亩。”张晶介绍，4月份出现的“倒春寒”天气对于部分地区蔬菜价格虽有一定影响，但是持续时间较短。

“总的来说，由于蔬菜的春季换茬逐步完成，各地蔬菜上市量增大，全国的供应形势比较好。”张晶说，随着跨区域运输和在途保鲜费用的进一步降低，有利于菜价继续回落。

(责编：鲁婧、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：完善中文域名应用环境 促进互联网信息共享
　　人民网北京5月5日电 （黄盛）为了进一步推动中文域名应用全面普及、推进中文域名的健康发展，近日在北京举办的第六届中文域名创新应用论坛上，参会嘉宾围绕中文域名方便中文用户上网、保护互联网域名知识产权等议题进行了深入探讨。 工业和信息化部信息通信管理局互联网处处长李晓利建议，要提高思想认识，持续完善中文域名应用环境，加快推进各类互联网应用软件升级改造，使中文域名享有和英文域名同等便利的应用环境。…
工信部、商务部联合组织开展2023“三品”全国行活动
　　人民网北京5月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深入实施消费品“三品”行动，大力提升消费品产品和服务供给能力，夯实扩大内需战略的供给基础，增强消费对经济增长的拉动作用，推动消费品工业持续平稳增长，工业和信息化部、商务部联合组织开展2023“三品”全国行活动。 据介绍，本次活动的主题是“数智赋能 品‘制’增效 优质消费”，时间为2023年4-10月。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部