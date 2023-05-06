原标题：专家呼吁：各国应通力合作应对全球挑战，香港将发挥独特作用

5月5日，国际金融论坛（IFF）联合香港金融管理局、香港金融学院，在香港举办了主题为“战略竞争时代下的多边主义与全球化以及对亚洲的影响”的高级别研讨会暨IFF香港中心成立仪式。

此次会议是国际金融论坛（IFF）20周年全球系列活动之一，会议邀请国际政治、金融等领域的政要、领袖和专家学者，共同探讨全球经济面临的地缘政治、债务、通胀以及经济衰退和迫在眉睫的气候变化等多重挑战，并讨论这些挑战对亚洲的影响。

香港特别行政区行政长官李家超，IFF联合主席、联合国大会主席理事会主席、韩国前总理韩升洙，香港特别行政区财政司司长陈茂波为大会致开幕辞。参加此次会议的嘉宾还有IFF理事、新西兰前总理珍妮·希普利，新开发银行行长、巴西前总统迪尔玛·罗塞夫等国际政要、专家学者和金融机构主要负责人。

IFF联合主席、联合国大会主席理事会主席、韩国前总理韩升洙在致辞中表示，多边主义和全球化是二战后和平与繁荣的支柱。联合国和世界贸易组织在促进全球化世界的和平、发展、人权和自由贸易方面发挥了重要作用。如今，我们正处于人类历史发展的关键时刻，多边主义和全球化日渐式微。韩升洙指出，目前全球共同面对经济增长放缓并正在失去增长动力的严峻挑战，现在的经济危机与2007-2008年的全球金融危机有相似之处。他呼吁全球领导人再次团结一致，共同应对危机。

韩升洙说：“多年来，香港一直扮演着全球金融中心的角色。大湾区将来会成为该地区的金融和数字中心。当今人类面临的两个关键问题是气候变化和数字化，香港和大湾区应贡献自己的力量，努力解决这两个问题。因此，绿色金融和金融数字化必将成为香港现在和大湾区未来的主要政策关注点。”

香港特首李家超在视频致辞中表示，香港作为主要国际金融中心和连接内地与世界其他地区不可取代的纽带，是国际金融论坛（IFF）促进国际金融领域对话和多边合作的理想地点。

香港财政司司长陈茂波在开幕致辞中指出，目前全球经济的脆弱，表现为高企的利率、持续的通货膨胀和最近美国和欧洲的银行危机。面对这些挑战，全球合作变得至关重要。“当今世界正在经历百年未有之大变局，世界需要更加包容和有弹性的发展，只有这样人们才可能从中受益。这就是为什么中国致力于高水平的双向开放和实践真正的多边主义。”

陈茂波表示，“香港坚定地致力于自由贸易，减少贸易壁垒，确保货物、资本和人员的自由流动。 ”

与会嘉宾表示，此次会议是在全球经济面临多重挑战下举行的一次非常重要的深入研讨。当前，面对全球地缘政治的新挑战、日益加剧的全球债务问题、全球经济的艰难复苏、不断恶化的全球通胀，以及迫在眉睫的气候变化、全球能源和粮食危机等不断演变的严峻挑战，亚洲经济仍然迸发出了巨大活力。

IFF副理事长、国际货币基金组织前秘书长林建海表示，国际货币基金组织（IMF）在5月1日发表的区域经济展望报告中指出，今年亚太地区将是世界最具活力的主要区域，特别是中国和印度的经济前景乐观，预计将分别增长5.2% 和5.9%，区域内其他经济体估计也会在今年走出谷底。IMF预测，亚洲的经济增长将从去年的3.8%，上升到今年的4.6%，这比去年10月的预测高0.3个百分点。IMF预计亚洲地区2023年对全球经济增长的贡献率将超过70%，中国为全球经济增长的贡献率将超过30%。

多位与会代表指出，香港在当前多变的国际环境中，将扮演更加重要的沟通角色，也将充分利用其独特的国际经济、金融中心的地位，助力区域乃至全球经济复苏。

对于香港经济的未来，特首李家超充满信心。他表示，香港作为世界上最开放的经济体之一，多边主义和全球化是其基因的一部分，而香港的成功是基于其能力的全面性和韧性。

陈茂波强调了香港在绿色金融方面的优势，及其对世界绿色发展的承诺。他说：“随着世界朝着碳中和的方向发展，并确定ESG的优先事项，香港在绿色金融方面能够做出更多贡献。去年，在香港发行或安排的绿债超过800亿美元， 就国际绿色债券的发行量而言，香港在亚洲排名第一。”

广州市副市长赖志鸿在会议发言中表示，广州市始终把协同港澳，推动共建粤港澳大湾区国际金融枢纽，作为推动广州金融高质量发展、高水平开放的关键抓手和重要目标。他表示对深化大湾区特别是穗港金融合作，充分发挥大湾区国际金融枢纽作用，为实现中国式现代化提供更强有力的金融支撑充满信心。

当天还举行了国际金融论坛（IFF）香港中心成立揭牌仪式。

(责编：董童、李源)

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