原标题：中国农业银行一季度县域贷款增量创历史同期新高

记者5日从中国农业银行获悉，截至3月末，该行县域贷款余额达8.05万亿元(人民币，下同)，较年初增加7195亿元，增速9.82%，增量创历史同期新高。

据了解，作为中国以面向“三农”为特色的国有大型商业银行，农行巩固拓展脱贫攻坚成果力度不减，持续加强对脱贫县差异化政策支持，确保金融帮扶政策稳定完善；出台年度国家乡村振兴重点帮扶县专项工作计划，实施倾斜政策资源、实行优惠利率、开辟绿色审批通道、加大人才帮扶和培训力度等支持措施。

与此同时，农行春耕备耕金融服务成效显著，在贷款融资、支付结算、金融科技、下乡服务等八个方面，集中推出一系列倾斜服务举措和费用减免优惠政策，全力做好春季农业生产重点区域、重要主体金融服务。截至3月末，该行春耕备耕贷款新增超过2000亿元。

围绕乡村振兴重点领域，农行相关贷款亦快速增长。该行对接中国新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加大粮食主产区和重点主体金融支持。截至3月末，其粮食重点领域贷款余额2464亿元，较年初增加687亿元，增速38.6%，显著高于全行和县域贷款增速。

值得一提的是，农行农户贷款经营能力出现显著提升。在大力推广特色金融产品，突出加大对种粮大户、农资经销户等支持力度的情况下，截至3月末，农行农户贷款余额9705亿元，较年初增加1901亿元，增量创历史新高。(记者 王恩博)

(责编：曹淼、李源)

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