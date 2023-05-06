新华社北京5月6日电（记者 樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，6日，在长沙黄花机场改扩建工程T3航站楼地下27米处，“磁浮二号”国产盾构机顺利拆解完成并吊出，这标志着我国首条采用盾构法施工的中低速磁浮隧道顺利贯通。

据承建单位中铁十四局项目负责人杨令航介绍，这条磁浮盾构隧道由长沙市轨道交通集团建设、中铁十四局施工，为长沙磁浮东延线接入长沙黄花机场T3航站楼区间隧道，全长约2.85公里。

“施工中，盾构机6次下穿机场航油管线，并长距离下穿机场跑道敏感区和上软下硬地层等风险源，地面沉降控制及安全风险要求高、施工难度大。”杨令航表示，在盾构机施工中，建设人员提前布设自动化监测点，利用自动化监测技术实时监测和分析盾构机掘进情况，确保机场跑道敏感区地面沉降值仅为0.2毫米，实现“零沉降”下穿。

长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程位于长沙市长沙县黄花镇境内，线路全长约4.45公里，是实现长沙火车南站与长沙黄花机场点对点快速接驳、完成空铁联运的快速骨干客运交通线路，对打造以长沙黄花机场为中心的综合交通枢纽具有重要意义。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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