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我国力争到2035年花卉年销售额超过7000亿元

2023年05月06日19:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月6日电（记者严赋憬）记者6日从国家林草局获悉，国家林草局、农业农村部近日联合印发《全国花卉业发展规划（2022—2035年）》，提出到2035年，我国基本实现花卉业现代化、力争花卉年销售额超过7000亿元的目标。

　　我国植物种质资源丰富，花卉栽培历史悠久，花卉产业发展潜力巨大，已成为世界上最大的花卉生产国、重要花卉贸易国和花卉消费国，但我国花卉业也面临花卉品种创新亟待加强、花卉产品质量有待提高等问题和挑战。

　　为促进花卉业高质量发展，规划提出了推进花卉种业自主创新、完善花卉产业链供应链体系、强化花卉科技创新驱动、提升花卉质量、加快花卉产业数字化、注重花文化引领、推动花卉消费升级等7方面的发展战略，对全国花卉生产和市场进行了布局。

　　规划综合国内外发展环境和我国花卉业发展条件，明确我国花卉业发展目标：到2025年，我国花卉种业创新体系基本建立，自主创新能力和科技支撑能力明显提升；到2035年，我国花卉种质资源保护体系基本完备，产业链供应链体系日趋完善，基本实现花卉业现代化，主要花卉自育品种市场占有率达到25%，力争花卉年销售额超过7000亿元，基本建成花卉强国。

　　此外，规划还明确了强化花卉种质资源保护体系建设、加强花卉种业创新平台建设、推动现代花卉产业基地建设、完善现代花卉市场网络建设、优化现代花卉信息化体系、健全花卉标准和质量监督体系、提升花卉职业技能教育质量、培植花卉发展新业态、办好重要品牌活动、加大花文化普及推广力度、深化国际交流合作等11项发展重点。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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