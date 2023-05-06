新华社北京5月6日电（记者王立彬）据初步核算，今年一季度全国海洋生产总值2.3万亿元，同比增长5.1%，占国内生产总值比重为8.2%，我国海洋经济复苏态势强劲。

自然资源部6日发布数据显示，一季度，国内海洋水产品产量同比增长4.4%；全国海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长3.8%、6.5%；三大造船指标新承接海船订单量、完工量、手持订单量同比分别增长66.9%、13.2%、34.6%；海洋货运量同比增长8.3%，客运量同比增长87.8%；海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%，在建和新开工海上风电项目总规模比上年同期翻一番；海洋工程装备制造业交付订单金额为上年同期的4.2倍。

据国家海洋信息中心副主任崔晓健介绍，一季度，海洋传统产业稳步发展，支撑了海洋经济稳步回升，海洋旅游市场复苏明显，激发了消费活力，海洋客运量恢复性增长明显，江苏、福建接待游客总人数分别为1.8亿和1.1亿人次，实现旅游收入2400亿元和1323亿元，同比分别增长54%、42.9%。

与此同时，我国海洋科技创新持续增强，智能型无人系统科考母船“珠海云”正式交付使用；我国海上风电机组首次进入日本市场，成功交付3台3兆瓦风电机组；渤海垦利6-1油田4座智能化无人平台顺利投产；天津港集团建成全球首个全物联网集装箱码头；杭州水处理中心成功签约阿尔及利亚30万吨/日海水淡化项目。问卷调查显示，超过六成海洋药物和生物制品业企业营收实现同比增长。

崔晓健说，海洋经济呈现恢复向好态势，但也要看到外部环境依然复杂严峻，国内需求仍需提振。随着海洋领域宏观政策效应进一步显现，海洋产业转型升级步伐加快，海洋实体经济与数字经济加速融合，二季度海洋经济向好势头有望进一步延续。

(责编：袁勃、胡永秋)

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