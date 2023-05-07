人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海面向全球招聘人才 发布8000多个高层次紧缺岗位

2023年05月07日05:50 | 来源：光明日报
小字号

本报上海5月6日电（记者孟歆迪）为大力引进和会聚一批高质量青年科研人才和高层次紧缺人才，加快推动科技创新和突破关键核心技术，提升城市能级和核心竞争力，上海市人力资源和社会保障局日前面向全球集中发布8030个博士后和事业单位高层次紧缺岗位。其中，博士后岗位5925个，事业单位高层次紧缺岗位2105个。

此次发布的博士后岗位中，共有131家企事业单位的258家博士后站点发布岗位，汇集上海人工智能实验室、中科院上海技术物理研究所、复旦大学、上海交通大学、中国商飞等一大批国内顶尖科研机构、“双一流”高校和全球头部企业。其中，面向海外的有5346个，占90%；来自集成电路、生物医药、人工智能等三大先导性产业的有2011个，占三分之一；来自国家级和市级重大平台、重点任务、重要项目的岗位需求约占总数的90%；29位院士领衔、众多业界知名大咖担任合作导师，共筑科研团队。

此次发布的事业单位高层次紧缺岗位中，高级专业技术岗位共1456个，占69%；要求研究生学历的岗位2035个，占97%，要求博士学位的岗位1837个，占87%；招聘需求主要集中在高校、医疗机构、科研机构，分别为1180个（占56%）、775个（占37%）、37个（占2%）。其中，排名前三的高校依次为上海师范大学（233个）、华东政法大学（145个）、上海海洋大学（106个）；排名前三的医疗机构依次为上海市中医医院（35个）、上海交通大学医学院附属瑞金医院（28个）、上海市儿童医院（28个）。需求最多的科研机构为上海市农业科学院（11个）。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
动力澎湃！各地一季度“成绩单”呈现五大亮点
　　
自然资源部：一季度海洋经济复苏态势强劲
　　人民网北京5月6日电 （王绍绍）今年一季度，海洋经济稳中有进，实现良好开局。据自然资源部消息，经初步核算，一季度海洋生产总值2.3万亿元，同比增长5.1%，占国内生产总值的比重为8.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部