本报上海5月6日电（记者孟歆迪）为大力引进和会聚一批高质量青年科研人才和高层次紧缺人才，加快推动科技创新和突破关键核心技术，提升城市能级和核心竞争力，上海市人力资源和社会保障局日前面向全球集中发布8030个博士后和事业单位高层次紧缺岗位。其中，博士后岗位5925个，事业单位高层次紧缺岗位2105个。

此次发布的博士后岗位中，共有131家企事业单位的258家博士后站点发布岗位，汇集上海人工智能实验室、中科院上海技术物理研究所、复旦大学、上海交通大学、中国商飞等一大批国内顶尖科研机构、“双一流”高校和全球头部企业。其中，面向海外的有5346个，占90%；来自集成电路、生物医药、人工智能等三大先导性产业的有2011个，占三分之一；来自国家级和市级重大平台、重点任务、重要项目的岗位需求约占总数的90%；29位院士领衔、众多业界知名大咖担任合作导师，共筑科研团队。

此次发布的事业单位高层次紧缺岗位中，高级专业技术岗位共1456个，占69%；要求研究生学历的岗位2035个，占97%，要求博士学位的岗位1837个，占87%；招聘需求主要集中在高校、医疗机构、科研机构，分别为1180个（占56%）、775个（占37%）、37个（占2%）。其中，排名前三的高校依次为上海师范大学（233个）、华东政法大学（145个）、上海海洋大学（106个）；排名前三的医疗机构依次为上海市中医医院（35个）、上海交通大学医学院附属瑞金医院（28个）、上海市儿童医院（28个）。需求最多的科研机构为上海市农业科学院（11个）。

(责编：袁勃、胡永秋)

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