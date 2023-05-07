本报记者 乔 栋 巨云鹏 苏 滨

一头连着社区居民，一头连着个体户、小企业，社区商业如“毛细血管”般让城市经济“微循环”越发畅通——自2021年5月商务部等12部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》以来，2批次80个试点地区共建设一刻钟便民生活圈超1400个、服务居民3200多万人。

一刻钟便民生活圈以社区居民为服务对象，在步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费为目标，形成多业态集聚的社区商圈，既惠民生，更促消费。商务部相关负责人介绍，下一步，一刻钟便民生活圈建设三年行动将在全国开展，继续“缺什么、补什么”，将居民的“需求清单”转化为“满意清单”。

近日，本报记者走访多个城市的街头巷尾，调研这一民生实事怎样落细落实；采访相关部门和专家，共话便民生活圈如何让生活更便利。

山西太原

“小修小补”回到街头

“配把钥匙、补条车胎、裁个裤边……城市越来越大，居民越来越多，‘小修小补’少不了。”山西太原亲贤北街，锁匠王晓俊在街头和记者聊起生意经。

58岁的王晓俊干锁匠30多年，一头白发、两手老茧，干起活来颇为利索，一把钥匙从坯子到成型要不了1分钟。他从小喜欢倒腾手工，当初“找邻居借了10元钱”闯荡太原，靠着街边摆摊，“给两个儿子各备下一套婚房”。

前两年，王晓俊萌生了退意：“常年露天‘打游击’，吃饭没准点，寒暑天都得扛。”想到自己年纪大了，孩子们也都有了工作，老王便不再上街出摊。

王晓俊常活动的亲贤社区，是太原市的一个商业中心社区，棚改后很多老住户仍在此生活。曾担任社区党委书记的侯丽琳回忆：“有一段时间，‘小修小补’确实消失了。群众通过各种渠道表达‘设置专门区域、让小手工回归’的建议。”

2022年下半年，太原入选一刻钟便民生活圈建设第二批试点名单。据市商务局市场体系建设科科长杨静介绍，市里专门在城六区规划设置一批便民摊点，让“小修小补”有序回归；积极推进核酸亭改建“便民服务亭”，目前已改造完成100多个；计划到2026年底，力争实现主城区40%的社区达到高水平的一刻钟便民生活圈建设标准。

亲贤社区所属的平阳路街道主动找到王晓俊，协调提供便民摊点。很快，闹市街头的旧报刊亭完成改造，“老王开锁”工作间开张了。5平方米左右的小房间，却是“五脏俱全”：左手边，挂着满墙钥匙，工作台上是3台小型配钥匙机；右手边，摆出颜色造型各异的门禁牌，刻章机和电脑分置两层；正对面的墙上，“山西省锁业协会会员单位”牌子很显眼。

“以前我也打听过，这种固定摊点一年怎么也得交3万元。”王晓俊感觉吃上“红利”，“现在一个月交500元就行！”记者留意到，不到1个小时，王晓俊就刻了2个章、配了3把钥匙，“每天早8点开到晚8点，再不担心风吹雨淋，中午还能支开椅子眯一会儿。我感觉能再干几年，坚持到抱孙子！”

上海普陀

“一站式服务”开在门口

临近中午，家住上海普陀区普陀四村小区的黄龙顺，慢悠悠走出小区大门，来到长风新村街道白兰片区，点了一份芹菜百叶肉丝、一份油焖茭白，加汤和米饭，一共花费16元。

普陀区是一刻钟便民生活圈首批试点地区。白兰片区则是这里的社区服务综合体之一。一栋小楼里，除了社区食堂，还有西点店、咖啡店、乒乓球室、舞蹈房……“吃完饭休息休息，还可以喝咖啡、打乒乓球，一站式解决很方便。”黄龙顺说。

长风新村街道区域面积5.8平方公里，常住人口11.52万人。作为人口较密集的城区，街道内生活消费配套原本多是生鲜超市、早餐网点、美容美发等基础类服务。“随着生活水平的提高，大家对生活品质的要求也提高了，如健身、咖啡、鲜花这些消费，从‘奢侈品’变成很多人的‘必需品’。”长风新村街道普陀四村第二居民区党总支书记顾瑜说。

记者在规划图上看到，长风新村街道正依据社区特色，打造便民生活圈：西部居民区集聚，紧邻苏州河步道，有康养中心等设施，打造为健康宜养便民生活圈；中部，长风公园、长风文化馆等生态、文化资源集聚，打造为生态人文便民生活圈；东部，围绕大型综合商业中心，打造为活力商业便民生活圈……

“以前居民们购物、消费，可能要去徐家汇、南京路，现在不出街道，都可以解决。”顾瑜说，街道也有意识地引导社区商业由过去的传统购物、餐饮向休闲、文化、健身、娱乐等多功能综合性现代商贸发展。

口红节、手工市集、巡游演出等活动逐渐开展，吸引了不少居民的关注。“我们鼓励‘一店多能’，让居民的消费需求得到一站式解决。”长风新村街道营商办负责人说。对于各商业场所的创意活动，街道都会鼓励和支持，“让居民感觉到社区是家的部分，城市是家的延伸。”

黄龙顺说，儿孙周末喜欢到商场和公园去逛，自己则爱到已经贯通开放的苏州河步道走走，步道边有苏河水岸驿站，驿站里不仅提供直饮水、雨伞、充电宝等便民服务，还有公益阅读空间，“看看河景，读读书，太舒服了！”

贵州贵阳

找准居民急难愁盼

下午2点，连着打完3通电话，叶涵文脸上露出笑意：忙了近3个月时间，总价40多万元的多普勒超声诊断仪等4台设备终于谈妥，一周内送至贵州贵阳乌当区新光路街道新光里社区卫生服务站。

2021年，贵阳入选一刻钟便民生活圈首批试点。同年12月，贵阳“一圈两场三改”规划建设攻坚三年行动计划发布，着力打造“教业文卫体、老幼食住行”全覆盖的便民生活圈，建好停车场和农贸市场，推进棚户区、老旧小区和背街小巷改造。在新光里社区，居民期盼许久的卫生服务站也提上日程。

为申请卫生服务站项目，做过多年药店、医疗器械生意的叶涵文4次摸排调研，了解居民意愿和辐射范围。“整个片区60岁以上老人有七八千名，既有刚性需求又有市场潜力。”乌当区的多重支持也让她下定决心，“店铺长期免租缓解了资金压力，同时在中医专项、公共卫生方面还有一些补贴，区卫健局会不定期派遣医护人员进行业务指导、培训。”

历经层层筛选，叶涵文争取到这个项目。卫生服务站自去年9月正式运营以来，平均每天接诊近20人，基本实现慢病、基础病诊疗与管理。接下来她还想再投入100万元，添置仪器设备。

考虑到社区老年人的普遍需求，乌当区民政局还争取省级补助资金266万元，在新光里社区新建养老服务站、社区食堂等设施。“以老年人助餐服务为例，日均服务量依据人次，每年享有相应补贴，最高达10万元，由市、区两级财政按6∶4承担。”新光路街道办事处公共事务服务中心主任夏德慧介绍，在新光里社区便民消费中心，游泳馆、健身房、艺术培训、矛盾纠纷联动调解中心等逐一配套，农贸市场建设也进入尾声，今年将吸引商铺入驻运营。

“城市改造提升，只有契合居民诉求，找准居民急难愁盼的问题，才能得到大家支持，共同建起社区生活‘同心圆’。”乌当区“一圈两场三改”工作领导小组办公室工作人员韦作洪说。

本期统筹：程聚新

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 02 版）

(责编：王连香、李楠桦)

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