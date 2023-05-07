原标题：河北黄骅港至日本集装箱外贸航线开航

中新社石家庄5月6日电 装载着冀中南地区货物的“唐山港集2”集装箱船6日从河北黄骅港综合港区集装箱码头始发，驶往日本，标志着黄骅港至日本集装箱外贸航线正式开航。

据介绍，该集装箱航线由河北港口集团有限公司(简称“河北港口集团”)旗下公司自主开通，实行周班运营。“唐山港集2”集装箱船将经唐山港京唐港区、山东潍坊前往日本东京、横滨、名古屋、大阪、神户5个基本港，主要运载办公家具、自行车、活性炭、白刚玉、熔融石英、玻璃微珠、石材等货物。

当日，黄骅港还开通至广州的集装箱内贸航线。该航线可通过河北港口集团既有近洋外贸航线中转至东南亚港口。

黄骅港综合港区是雄安新区最便捷的出海口和冀中南地区最近出海通道。此次新航线的开通将进一步提升黄骅港港口辐射力、开放竞争力、产业集聚力，为冀中南乃至广大西北地区企业深度对接《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)市场开辟新通道，提升河北对外开放水平。(欧振国 胡阳)

(责编：王连香、李楠桦)

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