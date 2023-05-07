重庆在全国跨境金融服务平台已上线7个应用场景
2023年05月07日08:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：重庆在全国跨境金融服务平台已上线7个应用场景
中新网重庆5月6日电 6日，中国人民银行重庆营业管理部发布消息称，重庆在全国跨境金融服务平台上线了7个应用场景，已累计便利1600余家企业贸易融资和结算393.6亿美元。
2023年3月，经国家外汇管理局同意，重庆作为全国首批地区，正式启动跨境金融服务平台银企融资对接应用场景试点，该场景运用区块链技术推动银企间可信信息共享，为银企融资双向选择搭建线上服务渠道。
据悉，通过该场景，企业可主动向多家银行发起融资意向申请，银行线上获取企业融资需求和企业跨境信用信息后，结合企业实际业务情况和风控要求为企业办理融资业务，实现融资对接一站式服务。
此外，记者从发布会上获悉，人民银行重庆营业管理部在支持中新(指新加坡)金融市场互联互通方面也取得新成果。
2023年1月，重庆巴洲文化旅游产业集团公司在新加坡成功发行4.28亿元离岸人民币债券，为2023年全国首单中资实体企业离岸人民币债券。
3家新加坡背景的基金公司首批获得QDLP试点资格，获批5.8亿美元对外投资额度，1家新加坡基金公司成功发行8080万港币试点基金。
近五年，重庆与新加坡的跨境结算量、跨境投融资规模分别占东盟的77.4%和98%。(记者 周毅)
(责编：王连香、李楠桦)
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