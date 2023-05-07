人民网 黄盛

白茫茫的盐碱地变成盛开的粉色“花海”。4年前的新疆松他克镇瓦克瓦克村，到处是白茫茫的盐碱地，不利于农作物生长。如今，驻村干部李戬带领村民一道对盐碱地进行改良，积极开展产品和企业运营，创建“瓦克瓦克”系列品牌，让昔日的戈壁荒原变成了美丽的“疆南桃花源”。赏花、采摘的游客从四面八方赶来，村落焕发出勃勃生机。