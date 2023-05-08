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2022年993家A股上市公司参与“炒股” 3家投资超百亿元

2023年05月08日09:03 | 来源：证券日报
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随着2022年年报披露收官，上市公司“炒股”成绩单也随之出炉。

东方财富Choice数据显示，在剔除主营或兼营金融服务的“专业队”后，去年A股共有993家公司参与了证券投资，投资金额合计达到3076.83亿元。其中，投资金额超1亿元的公司有303家，超过10亿元的有62家，超过百亿元的有3家。

从具体金额来看，中国石油、格力电器和雅戈尔参与证券投资金额排名前三，分别为258.02亿元、139.26亿元和125.72亿元。

从持有证券数量来看，有89家公司持有证券数量在10只以上，有20家公司持有证券数量在20只以上。其中，中国中铁去年持有证券数量最多，达到58只，投资金额合计约为78.29亿元。

从投资收益情况来看，上市公司“炒股”有赚有赔。

如华茂股份2022年年报显示，公司去年共实现营业收入34.94亿元，同比小幅下滑0.12%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.75亿元。公司表示，主要是其持有的交易性金融资产报告期内公允价值较2021年相比跌幅较大以及纺织业务毛利下降所致。

根据年报，华茂股份证券投资的5只境内外股票中有4只在报告期内亏损，分别是广发证券、国泰君安、拓维信息及网达软件。其中，报告期内投资国泰君安亏损最多，亏损金额为1.95亿元，广发证券、网达软件及拓维信息分别给华茂股份造成1.47亿元、1593.60万元、529.98万元的亏损。

当然，也有因“炒股”增厚业绩的上市公司。如宁波中百2022年实现营收9.07亿元，同比增加8.76%；实现归母净利润3.62亿元，同比大增909.82%；扣非归母净利润2514.35万元，同比下滑7.84%。公司在业绩快报中表示，本期非经常性损益对公司净利润的影响预计为3.28亿元，主要系公司因担保案事项结案冲回相应的预计负债、公司出售持有的定向增发股票产生收益以及公司进行定向股票投资的股价公允价值变动影响净利润的增加。

中国CFO百人论坛理事邓之东认为，上市公司在主业稳定、现金流充沛、风险可控的情况下适当进行证券投资，有利于提高闲置资金的使用率，增加投资收益。

财新传媒“全球青年领袖论坛”成员谢宗博表示，“上市公司进行证券投资，不能简单理解为‘炒股’。因为有的公司进行股票投资是为了满足战略发展需要，通过投资入股来形成战略合作关系，实现战略协同、相互赋能，提升自身市场地位和价值。”

邓之东表示，证券投资虽然可以带来额外收益，但也存在较大风险，需要上市公司进行风险管理和控制。上市公司在发挥资金和投资优势时，要更加注重自身业务和核心竞争力的提升，以实现高质量发展。（记者 邬霁霞）

(责编：王仁宏、陈键)
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