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充电桩建设步入快车道 上市公司加速掘金千亿元市场

2023年05月08日09:04 | 来源：证券日报
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5月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

“充电桩具有占地面积小、建设布局灵活等优点，通过充电桩基础设施大量多点建设和布局，有利于分散电网负荷，避免集中换电可能带来的安全隐患。”北京理工大学材料学院特别研究员、博士生导师刘琦在接受《证券日报》记者采访时表示，目前，国内充电桩并不能很好地匹配新能源汽车的充电需求，根本上还是充电基础设施不足导致的。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰对《证券日报》记者表示，随着新能源汽车保有量的不断增长，充电桩建设将会迎来加速期。未来充电桩行业发展有望持续受到政策的催化，行业高质量发展时代即将开启。

川财证券首席经济学家陈雳表示，预计到2025年，全国充电桩总量将达到1000万台以上，其中公共充电桩达到300万台以上。这意味着未来四年，充电桩的年均增量将超过200万台，市场空间巨大。

中信证券测算，未来3年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

据《证券日报》记者梳理，充电桩建设方面，国内相关上市公司主要涉及运营、充电桩与充电模块环节。

陈雳表示，从竞争格局来看，运营端和充电模块格局相对集中，充电桩领域格局极其分散。总体来看，在建设与布局充电桩方面，具有技术优势和市场份额的上市公司有更大的竞争力和发展空间。

国轩高科证券部工作人员向《证券日报》记者表示，“公司2006年起便从事动力电池相关业务，在充电桩业务方面具有品牌优势，目前充电桩业务订单销量情况良好。”

充电桩赛道也不断吸引着新玩家入局。国电南瑞近日在互动平台表示，近年来公司积极布局发展储能、充电桩、IGBT等新兴产业，相关产品及解决方案已成功应用于多个项目。亿利达近日也在投资者互动平台上表示，目前铁城公司发展重点为车载充电机产品，后续不排除布局充电桩等相关业务。

与此同时，企业加速出海抢抓先机。科士达近日在深交所互动易上表示，公司在努力发展国内充电桩市场的同时，也开始着手海外市场的认证，公司会抓住发展机会努力提升充电桩业务。

易事特也在2022年年报中表示，公司北美市场认证工作在持续推进中，为后续产品出口放量做好提前准备工作。

Co-Found智库秘书长张新原表示，充电桩企业在增加充电桩数量和布局的同时，也要加强充电桩的创新和技术升级，在使用新能源和储能技术方面，优化改进充电速度和质量，提高充电效率和安全性，不断增加充电桩的智能化监控和智慧化服务能力。（记者 李春莲 见习记者 彭衍菘）

(责编：王仁宏、陈键)
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