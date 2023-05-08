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新能源整车与锂电池同步出海 量价齐升开启“外卷”模式

2023年05月08日09:04 | 来源：证券日报
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今年一季度，有外贸“新三样”之称的电动载人汽车、锂电池和太阳能电池表现持续火爆，合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，拉高了出口整体增速2个百分点。

其中，新能源汽车出口增速在“新三样”中领先。一季度，电动载人汽车出口647.5亿元，同比增长122.3%，占中国汽车出口的比重提升5.1个百分点，达到43.9%。作为新能源车主要动力源的锂电池同样表现亮眼，数据显示，一季度我国锂电池出口1097.9亿元，同比增长94.3%。

“作为增长新动能，‘新三样’产品体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示。

新能源汽车出口火爆

行业前景持续向好

近年来受多重因素影响，国内汽车市场竞争进一步白热化，在此背景下，部分车企选择跳出“内卷”，布局更广阔的海外市场。我国在新能源赛道的国际竞争力不断跃升，“中国制造”越来越得到世界认可。

海关数据显示，2022年我国汽车出口量达311万辆，首次超越德国成为第二大汽车出口国，创历史新高。其中，我国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，约占全球新能源汽车销售总量的63%，稳居世界第一。

从出口均价来看，根据海关数据，我国纯电动乘用车出口均价已由2018年的0.08万美元/辆一路上涨至2022年的2.12万美元/辆。凭借中国自主新能源汽车品牌技术与产品性能的提升，我国纯电动汽车出口均价提升明显，极大地带动了中国汽车业转型升级。

进入2023年，新能源汽车出口延续强劲增长态势。中汽协最新数据显示，今年3月份，中国新能源汽车出口7.8万辆，同比增长3.9倍。今年一季度，中国新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍，迎来“开门红”。

具体到整车企业，今年一季度，比亚迪出口新能源汽车4.3万辆，同比增长12.8倍；奇瑞汽车出口新能源汽车17.2万辆，同比增长1.5倍。作为造车新势力，哪吒汽车出口增速显著，泰国2月份纯电车型上牌量数据显示，哪吒V稳居榜单第二，达1254辆，环比增长126%。

“一季度以来，我国新能源汽车发展势头良好，特别是出口增长强劲，延续了去年以来的良好态势。”中国汽车工业协会副总工程师许海东在接受《证券日报》记者采访时表示，一季度出口成绩迎来“开门红”，主要受益于国内自主品牌竞争力持续提升，以及国际市场对我国新能源产品需求旺盛。

在乘联会秘书长崔东树看来，伴随我国新能源汽车的规模优势和市场扩张需求，将有越来越多的中国新能源汽车品牌走出国门，新能源汽车出口走势仍将向好，行业前景可期。

海外锂电池需求井喷

中国电池企业加速出海

今年一季度，除了整车出口持续火爆之外，我国锂电池出海也呈现蓬勃发展之势。

受欧美电动汽车高补贴刺激，叠加海外储能市场锂电需求井喷，以欧洲、北美为代表的海外市场正成为动力电池新的增量市场。最新数据显示，今年一季度，我国锂电池出口1097.9亿元，同比增长94.3%。同期，动力锂电池累计出口达25.8GWh。其中，三元电池累计出口18.7GWh，占总出口量的72.6%；磷酸铁锂电池累计出口7.0GWh，占总出口量的27.2%。

事实上，去年我国锂电池出口就已经开始爆发。据中国海关总署统计，2022年中国锂离子蓄电池出口金额3426.56亿元，相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%，创历史新高。

在此背景下，中国电池企业正携手中上游材料和设备企业加速出海。以宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、远景动力、欣旺达、捷威动力、瑞浦兰钧等为代表的中国电池企业提前布局，在技术和产能等方面已显示出中国电池企业的优势，助推我国锂电池产业规模和产品出口规模不断扩大。

谈及锂电企业的出海机遇，远景动力执行董事、中国区总裁赵卫军表示，“到2025年，预计海外市场还有400GWh的产能缺口。汽车行业的产能本地化属性决定了谁能满足它，谁能走出去，谁就获得了先机。”

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，欧美等海外市场增量明显，叠加海外资本市场上市门槛较低，国内锂电企业大规模产品出口乃至谋划海外上市，主要是为了吸引优质资本、获得更高估值、拓展海外业务、提升国际影响力。

可以看出，锂电池已成为我国高技术、高附加值、高竞争力重要出口产品之一，但海上既有风景，也有风浪。“海外贸易市场环境的稳定问题是最值得关注的。”崔东树表示，这需要锂电企业在不确定性和商业机会之间进行衡量，时刻关注自身产品的品质是否符合海外市场不同的需求。

据了解，未来我国锂电产品出口或将面临多方面限制。比如，今年10月1日起欧盟将实施碳关税政策，从2026年起削减欧盟企业免费配额，这意味着欧盟市场准入门槛将进一步提高。此外，根据欧盟《新电池法》，其还将针对动力电池企业碳足迹进行评级，并在2027年设定一定阈值，高于阈值的将无法进入欧盟市场。

对此，于清教表示，锂电产业出海，不能只是赶时髦或单纯地“跑马圈地”，更不能被文化、团队和供应链拖了后腿。“新能源汽车产业链上下游企业要在欧洲市场抱团合作，打造完整供应链，实现产业链健康发展和协同创新。用技术和产品实力拿下市场份额，才是赢得国际话语权的关键。”（记者 龚梦泽）

(责编：王仁宏、陈键)
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