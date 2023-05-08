原标题：新订单指数同比下降4.8个百分点 制造业景气回落，订单都去哪儿了？

国家统计局近日发布数据，4月份的制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，时隔三个月再度跌入临界点（即50%的“荣枯线”）以下。

拖累指数下跌的核心主因是新订单少了。在构成制造业PMI的分类指数中，跌幅最大的是新订单指数，比上月下降4.8个百分点。在其他相关指标中，采购量跌幅最大，比上月下降4.4个百分点。

订单去哪儿了？刚过去的“五一”，人潮汹涌，消费热度高，为什么采购热度在降温？制造业还会继续下坡吗？复苏的动能还在吗？经济回暖结束了？

企业信心还在，复苏冷热不均

对于4月份制造业PMI的回落原因，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，主要是受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响。

这种需求不足很大程度上是季节性回落，因为开年后的前三个月是采购备货高峰期，4月历来都是产需淡季。过去10年，4月的制造业PMI“8降1平1升”。再加上过去几个月的制造业回暖主要是“填坑式”需求拉动，随着“补偿性”修复结束，经济动能减弱是必然。

整体来看，制造业景气水平虽然在回落，但产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。

一方面，虽然5个分类指数都环比回落，但生产指数和供应商配送时间指数高于临界点。这表明产业带还在“动”，生产保持扩张，且原材料供应商交货时间持续加快。

另一方面，在其他相关指标里，唯一在临界点以上且和上个月持平的是生产经营活动预期指数，以54.7%继续处于较高水平，说明企业的信心还在。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、通用设备、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数位于60%以上高位景气区间。

这次回落并非整体性，复苏也呈现冷热不均。

从行业看，专用设备、电气机械器材尤其是装备制造业，依然是产需两旺；产需收缩的行业是化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工。

中小企业回落幅度最小，新兴数字化采购买家成为新趋势

从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为49.3%、49.2%和49.0%，低于上月4.3、1.1和1.4个百分点。可以看出，中小型企业回落幅度最小。

中小企业的数字化采购甚至还在逆势快速增长。4月，源头采购平台1688全站买家和B类专业买家同比增长35%，内容电商、跨境买家、年轻个体创业者等采购人群增速明显。当月，1688APP的买家主动打开率、非大促日的单日平台交易额和单日平台订单量均创下公司成立24年来的历史新高，成为苹果应用商店免费榜排名第一的APP。

在采购领域，中小零售商正在成为主力，并带动采购的数字化，以及从大额批发向小批发和轻定制转变。

中小零售商里最活跃的是数字化程度最高的新兴生意人群体，他们是一二线城市25至35岁的年轻创业者，以小红书博主、大学生、电商主播、带货达人和跨境买手为主。

这些买家的采购需求折射出当下五大新消费趋势：自我探寻、消费者共创、松弛生活、消费本地化和聪明消费。例如，太阳镜是个红海市场，但因为新买家的可折叠太阳镜需求，最近整个市场增长了70%以上。

新需求和新买家的出现，成了制造业的新动能。多位宏观经济分析师称，表面上看，制造业受困于需求不足，其实是新需求没有被满足好。而且，新需求背后是消费分级不是消费降级。经济复苏的趋势没有变，企业的信心还在，今年全国统一大市场的建设和国内大循环的推进将激发更多新内需，弥补出口订单的萎缩。

很多源头厂商嗅到了新买家和新需求的商机，将新生意放到线上，尝试向从未服务过的博主、主播、达人、“团长”等做一件代发、24小时发货和全网分销。

为了吸引更多优质源头供给，5月6日，1688顺势推出新的招商政策，面向产业带的源头厂商和成立一年内的新创企业，在生意效果上做出保获客、保复购的“双保”承诺，一方面保障新入驻商家一年内的B类客户不少于200个，另一方面保障新商家的买家复购率不低于20%。（顾春）

(责编：董童、李源)

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