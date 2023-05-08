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发挥资本市场股债融资功能 精准助力先进制造业集群发展

2023年05月08日09:05 | 来源：证券日报
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5月5日召开的国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见。会议指出，“要统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，促进技术创新和转化应用，推动高端化、智能化、绿色化转型，壮大优质企业群体，加快建设现代化产业体系。”

Wind数据显示，截至5月7日，A股市场共有3476家制造业上市公司，其中新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等细分领域企业不断崛起。

对此，中央财经大学经济学院教授兰日旭对《证券日报》记者表示，多层次资本市场对先进制造业发展已经在融投资领域、风险防范等方面形成了较为全面的运作机制。下一步，要引导好资源流向先进制造业，需要从强化政府引导能力，推动社会资本投入、加大政策性金融机构支持力度、拓宽融资方式、完善债券融资支持机制等多方面入手。

多层次资本市场

提供成长“沃土”

当前，我国多层次资本市场体系日益完善，为先进制造业的发展壮大提供“沃土”。沪深主板突出“大盘蓝筹”的特色，科创板坚守“硬科技”的特色，创业板保持“三创四新”的特点，北交所和新三板注重服务创新型中小企业。并且，创投和私募股权投资基金也发挥出日益重要的作用。

“对于未上市的制造业企业来说，需要结合自身发展情况以及当下发展所需要的资金与资源，通过区域股权市场、北交所、科创板、主板等上市，及时获得资金支持。”北京社科院研究员王鹏对《证券日报》记者表示。

对于已经登陆资本市场的先进制造业上市公司而言，王鹏认为，全面注册制背景下更加关注上市公司的日常经营、战略规划、信息披露情况，因此企业在进行升级改造时要及时做好信息披露，并且注意在定增扩股时合规；此外，还需加大产业链上下游企业之间的协作，进一步提升产业链影响力。

兰日旭补充道，随着以注册制为代表的资本市场改革持续推进，科技、资本与高端制造业之间呈现高水平循环态势。交易所严把市场出入关，让真正有成长性的科技制造企业得到资金扶持。

股债融资为先进制造业

赋能加力

发展先进制造业集群，需要加强对制造业转型升级的资金支持，更需要充分发挥资本市场直接融资的主渠道作用，为制造业高质量发展赋能加力。

一方面，做好投融资端的良性平衡。中航证券首席经济学家董忠云表示，“在融资端，通过优化上市条件更契合先进制造行业企业的发展特点和融资需求，创新能力强、研发投入高、成长性好且前期未盈利的先进制造业企业上市融资将更加容易，企业通过股权、债权融资之后将进一步完善公司治理、加大研发投入，推动技术创新，实现资源优化整合。”

“在投资端，引导资源流向先进制造业集群，通过资源优化配置支持先进制造业企业做优做强，形成投融资两端良性互动生态。”董忠云表示。

另一方面，充分发挥债券市场融资功能，不断提高先进制造业债市融资比重。“应进一步完善债券融资支持机制。支持有条件的先进制造业上市公司发行公司债券，推动成长型、科技型、创新型企业发行短期融资债券和中长期企业债券等，鼓励符合条件的先进制造业中小企业发行中小企业集合债券、集合信托和集合票据等。”兰日旭表示。

推动企业高端化、智能化、绿色化转型是先进制造业高质量发展的重要一环。在兰日旭看来，资本市场相关方要对标新发展理念要求，不断调整优化融资服务标准，加强适配投资产品的设计与宣导。既要抓住新一代信息技术发展机遇，推动传统制造业与数字经济的融合与创新，又要落实“双碳”目标和ESG企业发展理念，重点发展以新能源、新材料为代表的战略性新兴行业。

此外，推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，促进技术创新和转化应用亦成为先进制造业集群的发展重点。王鹏认为，传统制造业的转型升级，在技术、资金等方面均有挑战，数字化转型能够帮助企业更好地实现造血能力，在市场激烈竞争中获得更好的发展。（记者 谢若琳 见习记者 毛艺融）

(责编：王仁宏、陈键)
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