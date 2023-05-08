科技日报讯 （记者张梦然）《自然·生态与演化》最新发表的一篇论文描述了一组保存极为良好的中奥陶世海洋动物群，可追溯至约4.62亿年前，这一页岩型生物群发现于威尔士的一处采石场。

伯吉斯页岩型沉积（以加拿大一处最初发现此类化石的地点命名）能保存软组织，如内部器官，对于人们理解动物演化十分重要。这类沉积物通常限制在寒武纪（5.41亿—4.85亿年前），少有早奥陶世（4.85亿—4.7亿年前）的样本存世。较晚的奥陶纪动物群没有和较早期样本直接比对，这限制了人们追踪后续生态发展的能力。

英国威尔士国家博物馆研究人员报告了一个新的伯吉斯页岩型生物群，来自威尔士的名为“城堡滩”的采石场，可追溯至约4.62亿年前的中奥陶世。此处动物群代表了一群多样、微小（体长1—5毫米）的海洋生物，许多都保存了软组织，如消化系统和神经系统（如眼、视神经和脑）。在这些动物中，有蠕虫、海星、海绵、甲壳类动物和已灭绝的、类似于寒武纪欧巴宾海蝎科和大附肢纲的节肢动物，在此处表明其存续至奥陶世。

研究人员表示，此次研究得到了一个众筹项目支持，目前已鉴定出超过170个物种，未来预计能鉴定出更多分类群。他们总结说，这一动物群对奥陶纪时期的早期动物演化和从寒武纪到更晚期动物群的过渡提供了新视角。

(责编：王仁宏、陈键)

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