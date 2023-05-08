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多形式科普作品被纳入职称评审

2023年05月08日09:10 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （实习记者裴宸纬）记者5月6日从中国科协获悉，自4月试点开展在京中央单位自然科学研究系列科普专业职称评审工作以来，已有11家中央单位申请成为科普专业职称推荐单位，截至5月4日，共140余人在线填报职称评审表。

　　中国科协组织人事部部长李坤平介绍，内容创作、展览展品、音频视频、动漫游戏、教材课程、活动赛事、讲座报告等已被纳入科普专业职称评审标准科普内容资源创作和传播方向条件。在学术技术条件方面，网络阅读量“10万+”的科普作品等同于发表论文。

　　科普专业职称评审标准结合科普工作实际，分为科普研究、科普内容资源创作和传播两个方向。科普研究方向着重评价科普理论研究学术影响力等。科普内容资源创作和传播方向着重评价科普原创能力和科普传播工作社会效益，注重代表性成果的质量、贡献和影响力。

　　科普专业职称评审标准严格按照人社部、科技部发布的《自然科学研究人员职称评价基本标准条件》明确科普专业职称评审的能力、学历、资历等基本条件，以品德、能力、业绩为导向，坚持把品德放在科普人才评价的首位。同时，从培育科普专业、促进人才成长、壮大科普队伍出发，健全职业发展通道，畅通职称评审渠道，统筹设计科普专业各层级条件和转系列评审条件，针对特别优秀人才设立破格条件，充分体现科普人员职业成长的内在规律。

(责编：王仁宏、陈键)
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