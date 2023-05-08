科技日报讯 （记者吴长锋）记者日前从中国科学技术大学获悉，该校日地空间物理研究团队在太阳爆发活动的研究中取得重要进展，发现爆发结构在早期爆发过程中发生了复杂的重构演化，相关研究成果5月4日发表在国际学术期刊《自然·天文学》上。

研究团队对发生在2014年9月10日的日冕物质抛射事件进行了深入研究，经过多方探索和仔细分析，发现爆发前形成的磁绳结构在爆发过程中经历了一系列复杂的剥蚀、瓦解和重建。

观测证据表明，爆发前具有S形结构的磁绳从小尺度的“种子”发展而来。爆发开始时，磁绳的足点被低层大气中一个梯形的亮带清晰地勾勒出来；在随后的剧烈爆发过程中，爆发结构的足点由于物质缺失表现为日冕中的暗化区。伴随着太阳色球耀斑带的高度动态变化和日冕暗化区域的随之漂移，爆发结构的足点位置发生了剧烈的迁移，与爆发前磁绳的足点区域几乎没有交集；而根据经典图像，表征爆发结构足点的日冕暗化区本应覆盖原有磁绳的足点。耀斑带末端则呈现极度不规则的形态以及来回拉锯式的运动，揭示磁绳内部以及磁绳与周围磁场间发生着复杂的三维磁场重联。

这一研究揭示了以前鲜有报道的复杂三维磁重联的细节过程，及其在日冕物质抛射形成中的重要作用，同时为行星际空间复杂抛射结构的产生提供了新的物理解释，也为空间天气预报带来启示。

(责编：王仁宏、陈键)

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