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一季度我国海洋生产总值增长5.1%

2023年05月08日09:11 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京5月7日电 （记者崔爽）记者7日从自然资源部获悉，一季度我国海洋经济稳中有进，实现良好开局，初步核算，海洋生产总值2.3万亿元，同比增长5.1%，占国内生产总值的比重为8.2%。

　　一方面，海洋传统产业平稳运行。全国海洋原油、天然气产量同比分别增长3.8%、6.5%。三大造船指标新承接海船订单量、完工量、手持订单量同比分别增长66.9%、13.2%、34.6%。另一方面，海洋新兴产业发展良好。海洋工程装备制造业发展态势良好，交付订单金额是上年同期的4.2倍。海上风电市场规模持续扩大。机组大型化、轻量化进程加速，规模效应、零部件减耗为机组成本带来下行空间。同时，海洋渔业生产稳步增长，“蓝色粮仓”建设持续推进，一季度新增国家级海洋牧场示范区16个。

　　据国家海洋信息中心副主任崔晓健介绍，一季度我国海洋科研和技术服务能力持续提升，海上风电机组首次进入日本市场，成功交付3台3兆瓦风电机组；海洋产业加速向数字化、智能化、绿色化转型，信息化、智能化玻璃钢远洋金枪鱼延绳钓船交付使用，天津港集团建成全球首个全物联网集装箱码头。

　　崔晓健表示，随着海洋领域宏观政策效应进一步显现，海洋产业转型升级步伐加快，海洋实体经济与数字经济加速融合，二季度海洋经济向好势头有望进一步延续，实现质的有效提升与量的合理增长。

(责编：王仁宏、陈键)
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