科技日报北京5月7日电 （记者付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，5月7日，天舟六号货运飞船与长征七号遥七运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。

天舟六号货运飞船整体长10.6米，总重13.5吨。与此前的天舟系列货运飞船不同，经过升级改造后，天舟六号的有效装载容积扩大了20%，载货能力由原来的6.9吨提升到了7.4吨。

天舟六号发射任务将是中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务。

图为5月7日，天舟六号货运飞船与长征七号遥七运载火箭组合体垂直转运至发射塔架。新华社发（黄国畅摄）

(责编：王仁宏、陈键)

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