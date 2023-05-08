央视网消息：交通物流是经济循环“大动脉”。中国物流与采购联合会5月6日表示，2022年，中国社会物流总额达347.6万亿元，同比增长3.4%。中国物流市场规模连续7年位居全球第一。近期，多个物流行业相关数据释放积极信号，“流动”的活力逐渐恢复，整体上运行向好的基础在继续巩固。

去年物流收入12.7万亿 增长4.7%

中国物流与采购联合会副会长任豪祥5月6日表示，2022年，中国物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

物流市场规模连续7年居全球第一

2020年以来，社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，物流需求规模实现稳定增长。中国物流市场规模连续7年位居全球第一。

4月物流业景气指数继续增长态势

日前公布的数据显示，今年4月份，中国物流业景气指数为53.8%，继续保持增长态势。部分行业的业务活动总量指数，保持在50%以上扩张区间。其中，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、仓储业和邮政快递业指数超过53%。

电商物流总业务量连续4个月上涨

在国内消费恢复带动下，电商物流指数也呈现连续上涨态势。4月份，中国电商物流指数为109点，比上月提高0.7个点。电商物流总业务量和农村电商业务量实现连续4个月上涨，电商物流总业务量增幅扩大，农村电商总业务量增速重回20%以上。

4月份业务活动预期指数接近60%

同时，物流市场信心也在继续增强。4月份，业务活动预期指数接近60%，其中，铁路运输业、航空运输业和邮政快递业业务活动预期指数继续处于60%超高景气区间。

今年中国快递业务量已超400亿件

此外，来自国家邮政局的数据，截至5月4日，今年中国快递业务量超400亿件。“五一”假期，全国共揽收快递包裹14.96亿件，投递快递包裹15.99亿件。随着一系列促消费、畅流通政策的实施，越来越多的优质农产品和地方特色产品得以通过快递网络迅速送达全国各地，成为推动经济增长的重要力量。

“十四五”期间物流仍处增量阶段

中国物流与采购联合会副会长任豪祥表示，“十四五”期间，中国物流业仍处于增量阶段，仍有足够的发展动力与拓展空间。在构建现代物流体系，由“物流大国”迈向“物流强国”的新征程中，中国物流业迎来新的发展机遇。

(责编：王仁宏、陈键)

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