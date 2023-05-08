人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多项物流数据释放积极信号 “流动”的活力逐渐恢复

2023年05月08日09:39 | 来源：央视网
小字号

　　央视网消息：交通物流是经济循环“大动脉”。中国物流与采购联合会5月6日表示，2022年，中国社会物流总额达347.6万亿元，同比增长3.4%。中国物流市场规模连续7年位居全球第一。近期，多个物流行业相关数据释放积极信号，“流动”的活力逐渐恢复，整体上运行向好的基础在继续巩固。

　　去年物流收入12.7万亿 增长4.7%

　　中国物流与采购联合会副会长任豪祥5月6日表示，2022年，中国物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

　　物流市场规模连续7年居全球第一

　　2020年以来，社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，物流需求规模实现稳定增长。中国物流市场规模连续7年位居全球第一。

　　4月物流业景气指数继续增长态势

　　日前公布的数据显示，今年4月份，中国物流业景气指数为53.8%，继续保持增长态势。部分行业的业务活动总量指数，保持在50%以上扩张区间。其中，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、仓储业和邮政快递业指数超过53%。

　　电商物流总业务量连续4个月上涨

　　在国内消费恢复带动下，电商物流指数也呈现连续上涨态势。4月份，中国电商物流指数为109点，比上月提高0.7个点。电商物流总业务量和农村电商业务量实现连续4个月上涨，电商物流总业务量增幅扩大，农村电商总业务量增速重回20%以上。

　　4月份业务活动预期指数接近60%

　　同时，物流市场信心也在继续增强。4月份，业务活动预期指数接近60%，其中，铁路运输业、航空运输业和邮政快递业业务活动预期指数继续处于60%超高景气区间。

　　今年中国快递业务量已超400亿件

　　此外，来自国家邮政局的数据，截至5月4日，今年中国快递业务量超400亿件。“五一”假期，全国共揽收快递包裹14.96亿件，投递快递包裹15.99亿件。随着一系列促消费、畅流通政策的实施，越来越多的优质农产品和地方特色产品得以通过快递网络迅速送达全国各地，成为推动经济增长的重要力量。

　　“十四五”期间物流仍处增量阶段

　　中国物流与采购联合会副会长任豪祥表示，“十四五”期间，中国物流业仍处于增量阶段，仍有足够的发展动力与拓展空间。在构建现代物流体系，由“物流大国”迈向“物流强国”的新征程中，中国物流业迎来新的发展机遇。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
气象专家解读本轮强降雨过程：此次过程基本接近尾声
　　人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）5月2日以来，我国南方多地出现强降雨及强对流天气过程。中央气象台持续发布暴雨、强对流预警，中国气象局联合水利部、自然资源部发布山洪和地质灾害预警。…
强降雨影响华南 中央气象台继续发布双预警
　　人民网北京5月7日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，5月2日以来，我国华中、华东地区出现强降雨及强对流天气过程。河南中部、安徽北部、江苏中部、江西中部、湖南中部、重庆北部、福建北部和南部等地部分地区累计降雨量达100至150毫米，江西抚州、吉安、宜春以及福建南平累计降雨量达300至460毫米。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部