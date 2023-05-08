人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

电力数据回暖 经济企稳回升态势持续

2023年05月08日09:39 | 来源：央视网
小字号

　　央视网消息（新闻联播）：多项电力数据显示，今年以来，我国消费信心逐步回暖，企业开足马力生产，经济增长企稳回升态势明显。

　　一季度，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。全国新增发电装机中，超过80%都来自于可再生能源装机。

　　今年以来，我国用电量持续回暖。从1—2月份的同比增长2.3%到3月份的同比增长5.9%，全社会用电量快速增长。全国有16个省份的全社会用电量增速超过全国平均水平。

　　用电量加快回暖，背后是生产消费“热度”的上升。一季度，我国住宿和餐饮业用电量同比增长4.1%，比上年四季度增速回升7.1个百分点，新能源汽车充换电服务业用电量比去年同期大幅增长63%。3月份，制造业日均用电量达到124.4亿千瓦时，比上年同期增加了9.5亿千瓦时。其中，高技术及装备制造业用电量明显上升，全国多个省份相关用电量同比增幅都超过10%，凸显出经济转型升级步伐加快。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
气象专家解读本轮强降雨过程：此次过程基本接近尾声
　　人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）5月2日以来，我国南方多地出现强降雨及强对流天气过程。中央气象台持续发布暴雨、强对流预警，中国气象局联合水利部、自然资源部发布山洪和地质灾害预警。…
强降雨影响华南 中央气象台继续发布双预警
　　人民网北京5月7日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，5月2日以来，我国华中、华东地区出现强降雨及强对流天气过程。河南中部、安徽北部、江苏中部、江西中部、湖南中部、重庆北部、福建北部和南部等地部分地区累计降雨量达100至150毫米，江西抚州、吉安、宜春以及福建南平累计降雨量达300至460毫米。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部