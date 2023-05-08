电力数据回暖 经济企稳回升态势持续
2023年05月08日09:39 | 来源：央视网
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央视网消息（新闻联播）：多项电力数据显示，今年以来，我国消费信心逐步回暖，企业开足马力生产，经济增长企稳回升态势明显。
一季度，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。全国新增发电装机中，超过80%都来自于可再生能源装机。
今年以来，我国用电量持续回暖。从1—2月份的同比增长2.3%到3月份的同比增长5.9%，全社会用电量快速增长。全国有16个省份的全社会用电量增速超过全国平均水平。
用电量加快回暖，背后是生产消费“热度”的上升。一季度，我国住宿和餐饮业用电量同比增长4.1%，比上年四季度增速回升7.1个百分点，新能源汽车充换电服务业用电量比去年同期大幅增长63%。3月份，制造业日均用电量达到124.4亿千瓦时，比上年同期增加了9.5亿千瓦时。其中，高技术及装备制造业用电量明显上升，全国多个省份相关用电量同比增幅都超过10%，凸显出经济转型升级步伐加快。
(责编：王仁宏、陈键)
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