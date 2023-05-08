中国星辰｜总设计师为你讲述中国空间站故事
2023年05月08日15:33 | 来源：央视网
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据中国载人航天工程办公室消息，北京时间5月7日，天舟六号货运飞船与长征七号遥七运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。
1992年中国载人航天工程正式立项实施，2022年中国空间站全面建成。中国空间站的设计到底有何特别之处？未来中国空间站什么样？戳视频↑ 听中国工程院院士、航天科技集团五院、中国空间站系统总设计师杨宏讲述中国空间站建造过程中，中国航天人攻坚克难、鲜为人知的创新故事。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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