据中国载人航天工程办公室消息，北京时间5月7日，天舟六号货运飞船与长征七号遥七运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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