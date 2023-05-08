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中消协：一季度全国消协组织受理消费者投诉超30万件

2023年05月08日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，根据全国消协组织受理投诉情况统计，2023年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉304159件，同比增长6.59%。

据中消协相关负责人介绍，2023年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉304159件，同比增长6.59%，解决238499件，投诉解决率78.41%,为消费者挽回经济损失24639万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉5542件，加倍赔偿金额149万元。接待消费者来访和咨询31万人次。

从投诉性质分析，据中消协发布数据显示，今年一季度受理的投诉中，根据全国消协组织受理投诉情况统计，2023年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉304159件，同比增长6.59%，解决238499件，投诉解决率78.41%,为消费者挽回经济损失24639万元。

2023年一季度各类投诉分布。来源：中消协

与2022年一季度相比，售后服务与价格问题投诉比重上升较高，质量与人格尊严问题投诉比重下降较多，其余类投诉变化幅度较小。

从商品和服务类别来看，在所有投诉中，商品类投诉为159143件，占总投诉量的52.32%，与去年同期相比，比重上升0.29个百分点；服务类投诉为137726件，占总投诉量的45.28%，比重上升0.87个百分点；其他类投诉为7290件，占总投诉数量的2.40%。

2023年一季度商品类投诉情况。来源：中消协

在商品类投诉方面，数据显示，日用商品类、家用电子电器类、服装鞋帽类、食品类和交通工具类投诉量居前五位。与2022年一季度相比，医药和医疗用品类投诉量比重上升1.69个百分点，食品类投诉量比重下降1.84个百分点。

商品细分领域投诉前十位（单位：件）来源：中消协

在具体商品投诉中，投诉量居前五位的分别为食品、服装、汽车及零部件、通讯类产品、鞋。与2022年一季度相比，日用杂品、化妆品、计算机类产品同比增长最高，其他类别增长相对平稳。

2023年一季度服务类投诉情况。来源：中消协

在服务类投诉方面，生活社会服务类、互联网服务、教育培训服务、销售服务与文化娱乐体育服务居于服务类投诉量前五位。与2022年一季度相比，销售服务投诉量比重上升1.70个百分点，教育培训服务投诉比重下降1.07个百分点。

服务细分领域投诉前十位（单位：件）来源：中消协

在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为经营性互联网服务、餐饮服务、培训服务、美容、美发、住宿服务。与2022年一季度相比，远程购物进入服务类投诉前十。其中远程购物同比增长较高，快递服务同比有所下降。

(责编：郭思邈、吕骞)
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