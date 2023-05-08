人民网北京5月8日电 （欧阳易佳）5月2日以来，我国华中、华东地区出现强降雨及强对流天气过程。近日，中央气象台首席预报员孙军接受人民网财经采访时表示，此轮降雨呈现覆盖范围广、强度强的特点，降雨过程已接近尾声。

孙军表示，此轮强降雨从5月2日开始持续到目前，在华南南部区域还会有一些强降雨，强降雨覆盖范围广，从黄淮南部一直到华南都出现了暴雨到大暴雨，局部地区甚至出现了特大暴雨。同时降雨强度强，黄淮南部、江淮以及江南华南北部都出现了大暴雨，个别监测站点出现了特大暴雨。“本轮降雨过程，从24小时的降雨量来看，一些站点突破了5月的降雨历史极值，个别站点突破了整个历史极值。”

往年长江中下游一带出现这种比较强的降雨一般要到六七月份，今年在5月上旬就出现了这么强的降雨过程，与常年相比明显偏早。孙军认为。

孙军预测，未来三天，青海、西藏、甘肃、宁夏等地多降水天气，降水范围大，以小到中雨为主，高海拔山区有中到大雪，局地暴雪；受阴雨天气和弱冷空气影响，上述地区气温将持续偏低。

孙军提醒，西部地区居民需注意防范局地强降雨或持续降雨可能引发的城市内涝、山洪和地质灾害，同时需注意关注临近的预报、预警信息，警惕伴随着强降水所带来的强对流天气危害。

(责编：郭思邈、吕骞)

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