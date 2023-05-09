5月8日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）官网发布消息称，近期，交易商协会通过深入调查发现，大连银行等多家机构存在债券代持交易等违规行为。其中，大连银行通过做市业务方式，每日滚动开展买卖方向相反、清算速度不同的现券交易，代持利率债活跃券，且规模较大；江西银行等三家银行内控执行不严或流于形式，未有效评估交易合理性，作为中间方以现券买卖或做市等方式参与债券代持交易链条，交易笔数和金额较大；粤财信托未严格履行产品管理人职责，相关信托计划为代持债券损益兑现提供便利；某基金相关从业人员私下参与安排代持交易。经交易商协会2023年第8次、第9次自律处分会议审议决定，已对上述机构及个人予以相应自律处分。

做市商作为银行间市场基石机构，承担着提高市场流动性、促进价格发现的重要作用，应切实提升做市交易能力，加强内部控制和风险管理，确保合规稳健展业，“真做市、做真市”。同时，资管产品是银行间市场债券投资交易的重要参与者，产品管理人应按照相关监管规定和自律规则要求，切实履行管理人职责，加强从业人员行为监督，规范开展各类业务，有效防范违规交易发生。

交易商协会表示，下一步，将继续加强银行间市场交易自律管理，制定完善相关自律规则，加大违规交易查处力度，不断净化市场环境，维护市场正常运行秩序。（杨 洁）

(责编：王仁宏、陈键)

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