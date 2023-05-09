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上市房企融资延续好转势头 年内拟直接融资规模超2100亿元

2023年05月09日08:43 | 来源：证券日报
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进入5月份以来，上市房企融资延续好转势头，第一周便先后有中南建设、三湘印象、大名城、西藏城投等企业公告融资计划。

事实上，今年以来，上市房企不仅在股权融资方面铆足劲，发债融资方面也呈现出明显增长趋势。

东方财富Choice数据显示，截至5月8日，年内上市房企拟直接融资规模合计达2173.7亿元（按上限统计，下同）。其中，股权融资1285.44亿元；发债融资888.26亿元，规模均超去年同期。

“房企通过多渠道融资，有助于优化资本结构，提高自身抗风险能力。”中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，同时，房企再融资能力的恢复也能提振购房者信心，促进行业基本面修复，拓展房企资金来源，形成良性循环。另外，持续向好的融资环境有助于支持房企向新发展模式过渡，推动行业转型与稳定发展，夯实房地产行业宏观经济“压舱石”地位。

股权融资规模超千亿元

今年以来，“三支箭”持续发力，为房企在盘活存量、增加“保交付”能力等方面提供了有力保障。其中，“第三支箭”作为改善资产负债表情况、加大权益补充力度的有效手段，获得相关企业青睐。

据东方财富Choice数据统计，截至5月8日，年内共有25家上市房企，拟通过股权融资方式募集资金达1285.44亿元。其中，24家拟通过定向增发募集资金1197.44亿元；1家（华侨城A）拟通过发行可转债募集资金88亿元。

“房地产及建筑业是国民经济支柱产业，占GDP的比重可达14%左右。”中国房地产数据研究院院长陈晟对《证券日报》记者表示，房地产行业要实现更好发展，一方面要控制融资总规模，另一方面要优化融资结构。

从募资资金用途看，上述24家公告定增计划的企业中，20家将用于项目融资或补充流动资金；剩余4家将用于收购资产。另外，据华侨城A公告显示，公司通过发行可转债募集的资金也将用于项目融资。

在明明看来，房企通过股权融资，无需支付利息，融资成本相对较低。同时，此方法能够提高相关企业市场竞争力和知名度，从而增大公司规模，为公司长期发展提供资金支持。

“上市房企股权融资规模的增长更有利于行业发展，对于市场风险的稀释将起到关键作用。”58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，股权融资由于不存在到期兑付问题，更有利于房企利用资金优化自身财务结构和扩展业务方向，进一步增强抵御风险能力。

发债规模远超去年同期

在“第三支箭”为房企提供长期发展资金支持的同时，“第二支箭”凭借更灵活的期限选择、避免稀释股东权益等特点，成为上市房企满足短期内资金需求的重要途径。

据东方财富Choice数据统计，年内共有83家上市房企通过发行债券合计募集资金达888.26亿元，远超去年同期的688.66亿元。

中指研究院企业研究总监刘水对《证券日报》记者表示，信用债融资恢复较快，主要是相关机构在加快落实政府支持房企融资“三支箭”的措施，通过增信、担保等，积极支持房企融资，切实防范化解房企风险。

例如，2月份，深交所组织召开房地产行业市场主体座谈会，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品等。

在张波看来，当下，有序发债很有必要，通过“借新还旧”可以延缓企业债务压力，给房企复苏留出重要的“窗口期”。

供需双侧加力改善融资环境

需要注意的是，虽然年内股权融资计划规模已突破千亿元，但从进程来看，上述募资企业均处于流程审批阶段，还未形成有效的资金支持。数据显示，上述24家企业中，1家企业定向增发募资计划已被董事会终止；剩余23家均处于监管审批中。

对此，刘水表示，股权融资审批监管较为严格，相关融资企业要把融资目的、资金用途、项目情况、偿还风险等信息详细披露，并且接受监管部门严格审查，往往需要几个月的时间。

张波称，未来市场的关注点应在于对房企实际支持资金的到位情况，包括信贷授信到实际发放、股权融资进程、发债提速等方面，尤其是民营房企的实际融资到位情况。

“房企虽然属于供给侧，但其融资环境的改善需供给侧和需求侧双向加力，才能取得良好效果。”在谈及未来房企融资环境如何持续改善时，刘水表示，从供给侧来看，需继续加大房企融资支持力度，落实“三支箭”支持措施：信贷授信加快落地、股权融资开辟绿色通道加快审批、增信发债可采取央地联动扩容扩围；需求侧来看，支持刚需和改善性购房需求。销售企稳回升，金融机构才会更有信心支持房企融资。特别是一线城市，支持刚性和改善性需求释放的政策空间仍然很大，其具有示范及带动效应。此外，支持房企融资只是权宜之计，缓解房企流动性压力要靠其“自我造血”功能和增加销售回款，因此，需加大需求侧支持。（记者 田 鹏）

(责编：王仁宏、陈键)
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